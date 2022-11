Oppo Reno7 crolla di prezzo: ora è un best buy

Tra i tantissimi modelli di smartphone che affollano la fascia media, ben pochi si distinguono: in un segmento di mercato dove ogni singolo euro in meno conta come un punto in più, alla fine i telefoni si assomigliano tutti. Schermo AMOLED di buona qualità, comparto fotografico completo e ricarica veloce possono fare la differenza, come sa bene Oppo che da tempo riesce a trovare l’equilibrio con la sua gamma Reno. Per questo risulta molto interessante l’offerta in corso su Oppo Reno7, un dispositivo di fascia media 4G con buone caratteristiche tecniche che, adesso, è a prezzo stracciato grazie ad una ottima offerta Amazon.

Oppo Reno7 – Qualcomm Snapdragon 680 4G – Versione 8/128 GB – Colore Orange (arancione)

Oppo Reno7 – Qualcomm Snapdragon 680 4G – Versione 8/128 GB – Colore Black (nero)

Oppo Reno7: caratteristiche tecniche

Oppo Reno7 è uno smartphone medio dotato del chip Qualcomm Snapdragon 680 4G, uno dei più usati quest’anno per via dell’ottimo rapporto tra le prestazioni e i consumi. Buona la dotazione di memoria: 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Utile anche la possibilità di usare parte della memoria di archiviazione come se fosse della RAM aggiuntiva, in modo da poter aprire più app contemporaneamente.

Il display da 6,4 pollici è di tipo AMOLED con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il sensore per le impronte è integrato sotto il pannello.

Il comparto fotografico si distingue dalle soluzioni tipicamente presenti sui telefoni di fascia media per la presenza di un sensore anteriore Sony IMX709 da 32 MP, realizzato dall’azienda giapponese in esclusiva per Oppo. Collocato in un foro del display in alto a sinistra, è stato dotato di una caratteristica peculiare, ossia l’Ultra-Sensing Selfie, una funzione che consente di catturare più luce con il fine di rendere migliori le immagini e i video.

Sul retro di Oppo Reno7 c’è una fotocamera principale da 64 MP e due sensori da 2 MP, uno per la profondità e l’effetto bokeh e l’altro è un microscopio, con ingrandimento fino a 30X.

Oppo Reno7 si connette alle reti 4G, ma non anche a quelle 5G. Ha però il Bluetooth 5.1, il WiFi 5 e anche l’NFC per pagamenti contactless e lettura di card come la CIE (la carta di identità elettronica). Infine, la batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica da 33 Watt, un valore molto buono per la fascia di prezzo.

Oppo Reno7: l’offerta Amazon

Oppo Reno7 è arrivato in Italia ad aprile 2022, ad un prezzo di listino di 329,99 euro e nei colori nero e arancione. Un prezzo in linea con il mercato, ma è decisamente meglio il prezzo in offerta di 264,90 euro (-65 euro, -20%). A questo prezzo Oppo Reno7 è un imperdibile best buy.

Oppo Reno7 – Qualcomm Snapdragon 680 4G – Versione 8/128 GB – Colore Orange (arancione)

Oppo Reno7 – Qualcomm Snapdragon 680 4G – Versione 8/128 GB – Colore Black (nero)