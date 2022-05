Oppo Reno8 Lite 5G arriva in Europa a questo prezzo

Ci sono buone possibilità che un nuovo smartphone di Oppo approdi presto in Europa. Si tratta dell’Oppo Reno8 Lite 5G, smartphone medio di gamma che va ad affiancarsi alla già nutrita serie, che comprende il Reno8 standard, il Reno8 Pro e il Reno8 Pro+. A quanto pare, la variante Lite potrebbe arrivare nel Vecchio Continente prima di ancorare in Cina ed essere disponibile ad un prezzo interessante.

Il leaker Paras Guglani (su Twitter @passionategeekz) ha, infatti, condiviso sul social network dei cinguettii delle indicazioni che palesemente mostrano il costo (in euro) del Oppo Reno8 Lite 5G. Questo modello sarebbe quello più economico della gamma e, sempre stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare in Europa prima degli altri tre fratelli del gruppo Reno8. Fra le caratteristiche più interessanti della versione Lite, oltre al prezzo conveniente, troviamo un buon processore targato Qualcomm e una configurazione fotografica che potrà bastare a chi ama scattare foto di buon livello (Oppo, in questo, è una garanzia). Interessante anche il comparto dedicato alla batteria e il supporto per la ricarica, che è abbastanza veloce.

Oppo Reno8 Lite 5G: com’è

Dalla lettura della scheda tecnica pubblicata dal leaker salta subito all’occhio una cosa: Oppo Reno8 Lite 5G è un Oppo Reno7 Z (in foto d’apertura) rinominato. Le caratteristiche tecniche, infatti, sembrano assolutamente identiche.

Lo schermo del nuovo smartphone di Oppo è un AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici con refresh rate a 60 Hz. A bordo del Reno8 troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 695 a 2,2 GHz, accoppiato a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite microSD). Ricordiamo che il chip conta sul supporto alle reti 5G, sia con tecnologia mmWave che sub-6. In buona sostanza, lo Snapdragon 695 è in grado di portare l’esperienza di navigazione 5G dei telefoni di fascia più alta anche su dispositivi più economici.

Interessante è il comparto fotografico, che prevede una fotocamera principale da 64 MP, un sensore da 2 MP per la profondità e una macro da 2 MP; sul frontale, invece, troviamo alloggiata una selfie-cam da 16 MP.

Sul fronte della batteria il nuovo device del colosso cinese conta su un modulo da 4.500 mAh con un buon supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 33 watt. Presente anche il lettore di impronte digitali e, come interfaccia utente, ColorOS 12 basata su Android 12.

Oppo Reno8 Lite 5G: prezzo

Se dobbiamo fare affidamento alle indicazioni di @passionategeekz, il prezzo del Reno8 sarebbe di circa 305 euro. Si tratta, ovviamente, del costo che il telefono di Oppo avrà sul mercato europeo quindi di quello che probabilmente avrà anche in Italia.