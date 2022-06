Oppo Reno8 Lite 5G arriva in Europa, ma non in Italia

Il nuovo Oppo Reno8 Lite 5G è stato, finalmente, lanciato nel mercato europeo. Sebbene non sia ancora disponibile in Italia, il telefono della compagnia cinese è approdano nel mercato dei “cugini" della Spagna. Questo sta a significare che il device potrebbe, molto presto, arrivare da noi. Ma quali sono le sue specifiche principali?

Lo smartphone è un medio di gamma con buone specifiche tecniche, che comprendono un pannello dalle dimensioni generose e un comparto fotografico di tutto rispetto. C’è da dire che, quando si parla di Oppo, la configurazione ottica è sempre una garanzia. Nel caso del Reno8 Lite si tratta di un modulo posteriore formato da tre obiettivi e uno anteriore con una sola selfie-camera. La batteria e la ricarica è di medio livello, ma la rivelazione più inaspettata riguarda il prezzo che, a dirla tutta, non corrisponde affatto a quello supposto dai recenti rumor. Sul mercato spagnolo, infatti, l’Oppo Reno8 Lite 5G non è disponibile ad un costo propriamente economico ed è lecito pensare che il device arriverà in Italia con un prezzo non di molto differente.

Oppo Reno8 Lite 5G: com’è

Il nuovo smartphone di Oppo , in realtà, altro non è se non un Oppo Reno7 Z rinominato. Ha un display da 6,43 pollici AMOLED Full HD+, con refresh rate a 60 Hz. A bordo del Reno8 Lite 5G troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 695, un octa core con frequenza massima di 2,2 GHz, e GPU Adreno 619. Il chip è accompagnato da 8 GB di memoria RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2 (espandibile tramite microSD fino a 1 TB).

Sul lato fotografico, il dispositivo ha un sensore principale posteriore da 64 MP (f/1.7), più una fotocamera macro da 2 MP (f/2.4 fino) e un sensore posteriore monocromatico per la profondità da 2 MP. Sull’area anteriore, è posizionata una selfie-camera da 16 MP (f/2.4).

L’autonomia di questo device è assicurata da una batteria da 4.500 mAh con ricarica SuperVOOC da 33 watt, mentre per la connettività oltre agli ormai scontati 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e USB-C, troviamo l’ingresso per il classico jack audio da 3,5 mm, che sui telefoni di ultima generazione non è sempre presente.

Il sensore delle impronte digitali è posizionato sul telaio, di lato, mentre l’interfaccia è la ColorOS 12 basata su Android 12. Infine, l’Oppo Reno8 Lite misura 159,9 x 73,2 x 7,49/7,55 mm e persa 173 grammi e le tonalità disponibili sono due: Cosmic Black e Rainbow Spectrum.

Prezzo e disponibilità

Il dispositivo è già disponibile in Spagna, al prezzo di 429 euro. Ci aspettiamo che il Reno8 Lite 5G approdi presto in Italia, presumibilmente alla stessa cifra, probabilmente tra non molto.