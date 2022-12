Oppo Reno8 Lite 5G: prezzo in picchiata su Amazon

Chiunque sia alla ricerca di un telefono di fascia media ad un buon prezzo e con scheda tecnica recentissima dovrebbe prendere in considerazione anche l’Oppo Reno8 Lite 5G. Tra tantissimi modelli presenti sul mercato, infatti, il Reno8 Lite 5G è uno di quelli con il miglior rapporto prezzo-caratteristiche. Ha anche un bel design, un brand solido alle spalle e la chicca delle certificazioni necessarie a vedere film e serie TV in streming ad alta risoluzione.

Il tutto ad un prezzo da fascia media, né troppo né troppo poco, che però scende di parecchio su Amazon dove, al momento, Oppo Reno8 Lite 5G è persino in sconto.

Oppo Reno8 Lite 5G – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 8/128 GB

Oppo Reno8 Lite 5G: caratteristiche tecniche

Oppo Reno8 Lite 5G è un dispositivo dotato di un buon hardware di fascia media, a partire dal SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Gli utenti possono anche espandere lo spazio di archiviazione con una scheda microSD fino a 1 TB. Inoltre, il dispositivo è certificato IPX4 e per questo resistente agli schizzi di acqua.

Vanta un display AMOLED da 6,43 pollici, Full HD+, con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, 600 nit di luminosità di picco e ha il sensore per le impronte digitali integrato. E’ certificato Netflix HD e Amazon Prime Video HD per la riproduzione di contenuti video in streaming ad alta risoluzione, tra i primi dispositivi ad avere questa caratteristica.

Sulla parte posteriore dell’Oppo Reno8 Lite 5G si trovano i tre sensori fotografici: una fotocamera principale da 64 MP ad alta risoluzione e due sensori aggiuntivi da 2 MP per macro e profondità, mentre nel notch anteriore è stata posta la fotocamera per selfie e videochiamate da 16 MP.

Oltre al 5G, da citare le connessioni WiFi 5, Bluetooth 5.1, il chip NFC per pagamenti contactless (con il POS) e per leggere i chip delle card elettroniche e da un comodo jack audio da 3,5 mm utile per le cuffie con filo. La batteria da 4.500 mAh supporta la ricarica da 33W.

Oppo Reno8 Lite 5G: l’offerta Amazon

Oppo Reno8 Lite 5G è uno smartphone al passo con i tempi e la sua scheda tecnica rispecchia le attese di un dispositivo di fascia media che avrà lunga vita anche nel 2023. In più è anche molto conveniente avendo un prezzo di listino di 399,99 euro, portato da Amazon a 349,90 euro e su cui è applicato un ulteriore sconto per cui è possibile pagarlo al momento 324,90 euro (-7%, -25 euro).

