Oppo Reno8 Lite: con lo sconto è un best buy

Il mercato degli smartphone di fascia media è saturo di proposte e per questo molti marchi per farsi largo offrono sconti davvero interessanti. A beneficiarne è il cliente che può così acquistare il telefono di ultima generazione a un prezzo inferiore al listino. Oppo Reno8 Lite, presentato lo scorso giugno sul mercato italiano, ne è un esempio: ottimo prodotto, con un buon prezzo di listino, che grazie allo sconto su Amazon diventa un "best buy". Se cercate un buon medio e non volete spendere molto, questo è quello da comprare oggi.

Oppo Reno8 Lite – Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 8/128 GB

Oppo Reno8 Lite: caratteristiche tecniche

Oppo Reno8 Lite è uno smartphone dotato del processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB e memoria di archiviazione espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display di tipo AMOLED è da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e luminosità da 600 nits, certificato Netflix HD e Amazon Prime Video HD per la riproduzione video in streaming ad alta risoluzione.

Sul retro sono presenti tre fotocamere: il sensore principale da 64 MP e i due sensori da 2 MP per macro e profondità. La fotocamera anteriore è da 16 MP . Tra le funzioni segnaliamo la Video Dual View per registrare video da entrambe le fotocamere, sia la posteriore, sia la frontale.

La connettività oltre al 5G include anche l’NFC per i pagamenti contactless. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e ricarica da 33 W .

Oppo Reno8 Lite: l’offerta Amazon

Oppo Reno8 Lite ha un prezzo di listino in linea con la scheda tecnica, da medio gamma 2022: 399,99 euro. Grazie all’offerta in corso su Amazon è scontato a 369,99 euro (-8%, – 30 euro). In questa fascia di mercato uno sconto del genere fa la differenza e Oppo Reno8 Lite, a questo prezzo, è molto interessante.

Oppo Reno8 Lite – Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 8/128 GB