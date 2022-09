OPPO Reno8 Lite: crolla il prezzo su Amazon

L’acquisto di uno smartphone, soprattutto se siamo interessati a un telefono di fascia media, apre un mondo di possibilità e anche di occasioni. Infatti, proprio in questo particolare segmento, troviamo centinaia di proposte che possono sembrare un po’ tutte uguali. A fare la differenza, in questo caso, è sempre il prezzo: poche decine di euro possono convincerci all’acquisto.

Nel caso dello smartphone Oppo Reno8 Lite, presentato lo scorso giugno sul mercato italiano, possiamo cogliere una buona occasione di risparmio. Questo telefono ha difatti una scheda tecnica di fascia media molto interessante, supportata dal SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G che inizia a essere adottato sempre più spesso su questa tipologia di dispositivi. Lo smartphone Oppo Reno8 Lite è la versione economica della serie Oppo Reno8 presentata in Cina lo scorso maggio e appena arrivata anche in Italia con i modelli Oppo Reno8 e Oppo Reno8 Pro, che però sono notevolmente più costosi (i prezzi oscillano tra i 600 e gli 800 euro). Dunque, grazie all’offerta in corso su Amazon si presenta una buona occasione da cogliere al volo per acquistare uno smartphone di fascia media a un prezzo molto conveniente: Oppo Reno8 Lite.

Oppo Reno8 Lite: caratteristiche tecniche

Oppo Reno8 Lite è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 695 5G abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB e memoria di archiviazione espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display AMOLED è da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e luminosità da 600 nits. Tra le caratteristiche principali, segnaliamo la certificazione Netflix HD e Amazon Prime Video HD che assicura una riproduzione video in alta risoluzione.

Sul retro sono state collocate tre fotocamere: il sensore principale da 64 MP e i due soliti sensori con funzioni marketing Macro e profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP e include l’effetto Bokeh per ottenere la dissolvenza dello sfondo. C’è anche la funzione Video Dual View per registrare video da entrambe le fotocamere, sia la posteriore, sia la frontale.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e ricarica da 33 W .

Oppo Reno8 Lite: l’offerta Amazon

Oppo Reno8 Lite è un smartphone recentissimo con una scheda tecnica in linea con le attese del momento e portato in Italia con un prezzo di listino in linea con la fascia di mercato: 399,99 euro. Adesso, però, è in offertta su Amazon e costa molto meno: 339 euro (-15%, -60,99).

Oppo Reno8 Lite 8/128 GB – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Display AMOLED 6,4 pollici – Fotocamera 64 MP