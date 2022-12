Oppo Reno8: lo sconto su Amazon fa crollare il prezzo

Gli smartphone di fascia medio-alta molto spesso propongono schede tecniche di assoluto interesse ma qualche volta a prezzi di listino ancora un po’ troppo elevati. Il buon senso vuole che si debba attendere la migliore occasione disponibile per fare un affare grazie a sconti allettanti, l’ideale nel periodo delle feste di Natale.

Nel caso del nuovo Oppo Reno8, arrivato in Italia lo scorso settembre, siamo esattamente in questa condizione: un telefono di fascia medio alta con un prezzo di listino adeguato, ma con uno sconto particolarmente conveniente grazie all’offerta in corso su Amazon che consente anche di scegliere tra le due varianti di colore disponibili Shimmer Gold (oro chiaro) e Shimmer Black (nero). L’opportunità è ottima per chi cerca un regalo di Natale da fare o da farsi fare.

Oppo Reno8 5G – MediaTek Dimensity 1300 – Versione 8/256 GB – colore Shimmer Gold (oro chiaro)

Oppo Reno8 5G – MediaTek Dimensity 1300 – Versione 8/256 GB – colore Shimmer Black (nero)

Oppo Reno8: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo dell’Oppo Reno8 è il MediaTek Dimensity 1300 abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Il display è di tipo AMOLED, con risoluzione FHD+, e misura 6,4 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e luminosità di picco di 800 nit. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello.

Sul retro sono state collocate tre fotocamere, il sensore principale da 50 MP (l’ottimo Sony IMX766), il sensore ultra grandangolare da 8 MP e il sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è il sensore Sony IMX709 da 32 MP.

Le connessioni, oltre al 5G, includono il recente Bluetooth 5.3 e l’NFC per i pagamenti con il POS (contactless) e lettura dei chip delle carte elettroniche.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e la ricarica è rapida da 80W che porta la batteria da 0 a 100% in 28 minuti, secondo le specifiche del produttore.

Oppo Reno8: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino dell’Oppo Reno8 è di 599,99 euro. La qualità si paga, ma nel caso dell’offerta in corso su Amazon, è anche scontata e l’Oppo Reno8 e ora è scontato a 499,90 euro (-17%, -100,09 euro).

