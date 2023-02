Oppo Reno8 Pro: il nuovo smartphone è già scontato su Amazon

Chi cerca un telefono di ottima qualità, di ultima generazione, con tanta potenza e con un comparto fotografico che dia soddisfazione, negli ultimi mesi ha avuto a disposizione alcuni modelli di fascia medio-alta con caratteristiche tecniche che, fino a pochi anni fa, erano da top di gamma veri e propri.

E’ la nuova fascia dei cosiddetti "quasi top", dove troviamo dispositivi come Oppo Reno8 Pro. A questo telefono non manca praticamente nulla: dal processore veloce al pregiato comparto fotografico, dalle generose memorie alla ricarica rapida e in più, grazie ad Amazon, ha al momento anche un ottimo prezzo.

Oppo Reno8 Pro – MediaTek 8100 Max – Versione 8/256 GB

Oppo Reno8 Pro: caratteristiche tecniche

Oppo Reno8 Pro è uno smartphone di ultima generazione, quasi un top di gamma vista la scheda tecnica decisamente robusta, approdato in Italia alla fine della scorsa estate. Ha un design elegante ed è leggero, pesa infatti 183 grammi e lo spessore è di 7,2 millimetri.

Il processore scelto per l’Oppo Reno8 Pro è il MediaTek Dimensity 8100 Max abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di storage, di tipo UFS 3.1 (quindi molto veloce nel caricare le app).

Il display misura 6,7 pollici, è di tipo AMOLED con risoluzione FHD+, ha un picco di luminosità di 950 nit e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. E’ protetto da un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5 e il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello.

Le fotocamere poste sul retro sono tre: un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, presente su molti top di gamma di ultima 2022-23, uno da 8MP ultra grandangolare e un sensore macro da 2 MP. Sulla parte anteriore del telefono è stato collocato il sensore Sony IMX709 da 32 MP, per selfie e videochiamate.

La qualità delle immagini è assicurata dall’elaborazione messa in campo dal chip proprietario MariSilicon X, presente su tutti i telefoni top di gamma di Oppo di ultima generazione.

Ottime le connessioni: oltre al 5G, infatti, su Oppo Reno8 Pro troviamo il Bluetooth 5.3, il WiFi6, e l’NFC per pagamenti contactless al POS e per leggere i chip delle card elettroniche come la CIE.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e la ricarica rapida è SuperVOOC da 80W che secondo le specifiche del produttore passa da 0% a 100% in 31 minuti.

Oppo Reno8 Pro: l’offerta Amazon

Oppo Reno8 Pro ha alzato l’asticella della scheda tecnica nella fascia media, ma anche il prezzo: in Italia costa 799,99 euro, che non sono affatto pochi. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistarlo con lo sconto, ad un prezzo di 699,99 euro (-13%, -100 euro). Li vale tutti.

