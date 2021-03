Oppo: smartphone e cuffie in supersconto su Amazon

Dopo aver celebrato 1 milione di smartphone venduti in Italia e dopo aver presentato il suo top di gamma 2021, l’OPPO Find X3 Pro, ora il produttore cinese OPPO stupisce tutti con 15 giorni di sconti fino al 40% sul suo store Amazon. In vendita a prezzo affare ci sono sia gli smartphone che le cuffiette wireless.

Gli sconti variano in base al prodotto, ma sono comunque sostanziosi e potrebbero togliere più di un dubbio sull’acquisto ai potenziali clienti in cerca di smartphone di gamma medio alta e medio bassa, come anche a quelli in cerca di un dispositivo wireless per l’ascolto di musica, chiamate e videochiamate. Le offerte valgono a partire da oggi, lunedì 15 marzo e fino a mercoledì 31 marzo e sono disponibili su Amazon e presso i principali negozi di elettronica di consumo. I prodotti in sconto sono OPPO ENCO Free Wireless, OPPO ENCO W31 True Wireless, OPPO ENCO X Wireless, per quanto riguarda le cuffiette, e OPPO RENO4 Z, OPPO A91, OPPO A52 e OPPO A53s per quanto riguarda gli smartphone.

OPPO: gli smartphone in offerta su Amazon

Interessantissimo lo sconto su OPPO RENO4 Z, smartphone 5G di fascia media con SoC Mediatek Dimensity 800 e ben 8 GB di RAM, 4 fotocamere e schermo da 6,5 pollici con refresh da 120 Hz: il risparmio si aggira intorno al 35% sui dispositivi nelle colorazioni Dew White e Ink Black.

OPPO Reno4 Z Smartphone 5G, Display 6.5'' eRefresh Rate 120 Hz, 4 Fotocamere, RAM 8 GB e 128 GB Espandibile, Batteria 4000 mAh, Dual Sim, Versione Italiana, Colore Dew White

Anche la gamma OPPO A è in sconto, con OPPO A52 che subisce un taglio netto del prezzo di un quarto, A53s con sconto solo poco inferiore e OPPO A91 con sconto che sfiora il 30%.

OPPO A52 Smartphone, Display 6.5” Full HD e Refresh Rate 90Hz, 4 Fotocamere Posteriori, RAM 4GB e 64GB Espandibile, Batteria 5000 mAh, 4G, Qualcomm Snapdragon 665, Colore Twilight Black

OPPO A53S, Smartphone, Display 6.5" HD+ Refresh Rate 90Hz, 3 Fotocamere, RAM 4GB + 64GB Espandibile, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, - ColorOS 7.2, 2020 [Versione Italiana], Colore Fancy Blue

OPPO A91 Smartphone , Display 6.7'' AMOLED, 4, Fotocamere, 128 GB Espandibili, RAM 8 GB, Batteria 4025 mAh, Dual Sim, 2020, Versione italiana], Lightening Black

OPPO: le cuffie wireless in offerta su Amazon

Passando dagli smartphone agli accessori, invece, OPPO offre per i prossimi 15 giorni uno sconto di oltre il 40% sulle cuffiette OPPO ENCO Free Wireless in versione Black e White, del 29% sulle OPPO ENCO W31 True Wireless, e di circa il 20% sulle OPPO ENCO X Wireless.

OPPO Enco Free Auricolari True Wireless Bianchi, bianco

OPPO Enco W31 Auricolari True Wireless Bianchi, Bluetooth 5.0, Cancellazione del rumore, Padiglione In-Ear, Versione Italiana

OPPO Enco X, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, 3 Microfoni, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Assistente Vocale, Compatibilità Android e iOS, [Versione Italiana], Colore Black