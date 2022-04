Oppo sta per lanciare due nuovi smartphone medi: come sono

Tra le tante novità di questa primavera, arrivano le ultime indiscrezioni sui nuovi modelli Oppo F21 Pro 4G e Oppo F21 Pro 5G in uscita il 12 aprile in India. Notizie da confermare, diffuse dai leaker indiani, che descrivono due smartphone dalla scheda tecnica abbastanza economica. Vedremo se Oppo, dopo la presentazione di questi due modelli in India, deciderà di portare anche alle nostre latitudini questi modelli. E, se lo farà, a che prezzi e con che nomi.

I due smartphone Oppo F21 Pro 4G e Oppo F21 Pro 5G, si collocano in una fascia di mercato medio bassa considerato che a bordo portano i processori Qualcomm Snapdragon 695 (5g) e Qualcomm Snapdragon 680 (4G). Da notare che la disponibilità di memoria per entrambi sarebbe 8/128 GB e anche il display e il gruppo di fotocamere posteriori restano i medesimi. Cambia la fotocamera per i selfie, più potente sull’Oppo F21 Pro 4G. Queste sono le notizie principali che circolano. Quando e se i due smartphone arriveranno sui mercati europei e quindi anche italiano è ancora tutto da verificare. Così come sarà da stabilire anche la fascia di prezzo, che risulterebbe notevolmente bassa in India ma che potrebbe subire ritocchi al rialzo sul nostro mercato.

Oppo F21 Pro 5G: come sarebbe

Secondo i leakers indiani il processore scelto per Oppo F21 Pro 5G sarebbe il Qualcomm Snapdragon 695 abbinato a 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, probabilmente espandibile.

Il display sarebbe un AMOLED FHD+ da 6,43 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento da 90 Hz. Il gruppo di tre fotocamere posteriori sarebbe rappresentato da un sensore principale da 64 MP accompagnato da due sensori da 2 MP (macro e profondità). La fotocamera anteriore sarebbe basata su un sensore da 16 MP.

La batteria sarebbe da 4.500 mAh con supporto di ricarica da 33W, il sistema operativo Android 12 con interfaccia ColorOs 12.1.

Oppo F21 Pro 4G: come sarebbe

Su Oppo F21 Pro 4G troviamo, invece, il chip Qualcomm Snapdragon 680. Le memorie restano sostanzialmente le medesime della versione 5G: 8 Gb di RAM abbinata a 128 GB di archiviazione, probabilmente espandibile.

l’Oppo F21 Pro 4G condividerebbe con il fratello maggiore Oppo F21 5G anche lo schermo AMOLED FHD+ da 6,43 pollici di diagonale così come l’aggiornamento di frequenza a 90 Hz.

Le fotocamere presenti sul lato posteriore restano sostanzialmente le medesime del modello 4G: il sensore principale da 64 MP e 2 sensori da 2 MP. La fotocamera anteriore sarebbe un sensore Sony IMX709 da 32 MP.

La batteria resta da 4.500 mAh con supporto alla ricarica a 33 W, così come il sistema operativo Android 12 e l’interfaccia ColorOS 12.1.

Oppo F21 Pro 4G e F21 5G: prezzi e disponibilità

La data ufficiale prevista per il lancio dei due nuovi modelli Oppo F21 Pro 4G e Oppo F21 Pro 5G in India è fissata al 12 aprile. Il prezzo sarebbe di 22.000 rupie (al cambio circa 260 euro) per il modello Oppo F21 Pro 4 G e di 26.000 rupie (al cambio a circa 310 euro) per il modello Oppo F21 Pro 5G.

Ribadiamo che resta da confermare l’eventuale distribuzione in Europa e in Italia ma sicuramente i prezzi saranno da intendersi con un ritocco verso l’alto a causa dei costi di logistica e tassazione. Da stabilire se, con un 20-25% di prezzo in più, questi dispositivi possano avere un senso sul mercato europeo.