OPPO Watch Free: con lo sconto va comprato ad occhi chiusi

Sotto i cento euro di costo gli smartwatch disponibili sono tantissimi, ma molti sono prodotti anonimi, senza qualità e, soprattutto, senza un brand solido alle spalle. I prodotti di qualità, tuttavia, ci sono e a volte si riesce anche a fare un buon affare grazie ad una offerta su Amazon. Come nel caso di Oppo Watch Free, dispositivo entry level della gamma di smartwatch del grande produttore cinese, che ha una scheda tecnica più che sufficiente per tantissimi utenti. E che, tra l’altro, al momento è in super sconto su Amazon.

Oppo Watch Free – Display AMOLED 1,64 pollici – Autonomia 14 giorni

Oppo Watch Free: caratteristiche tecniche

La prima caratteristica che rende l’Oppo Watch Free un dispositivo piacevole da tenere al polso e l’ampio e luminoso display AMOLED da 1,64 pollici, con risoluzione 280×456 pixel, protetto da vetro Corning Gorilla Glass 3.

La sensoristica dell’Oppo Watch Free prevede il sensore di movimento a 6 assi, quello per misurare da polso la frequenza cardiaca e il sensore per la percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2). Con questa dotazione tecnica Oppo Watch Free può eseguire il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e inviare avvisi (vibrando al polso dell’utente) qualora il dispositivo rilevi irregolarità. La funzione OSleep tiene d’occhio la qualità del sonno, inclusi il russamento e le pericolose apnee notturne.

Le funzioni relative al fitness, invece, includono oltre 100 attività allenanti che possono essere monitorate, tra le quali anche il nuovo visto che Oppo Watch Free è resiste all’acqua fino a 5 atmosfere di profondità. Lo smartwatch, tra l’altro, riconosce in maniera automatica alcuni tipi di allenamento, monitora l’attività cardiaca durante lo sforzo e stima le calorie bruciate.

Non c’è il GPS, ma la posizione dell’utente viene tracciata tramite lo smartphone, al quale Oppo Watch Free si collega tramite Bluetooth 5.0.

La batteria, infine, ha una capacità di 230 mAh e secondo il produttore assicura un’autonomia di 14 giorni. Per la ricarica completa ci vogliono 70 minuti, ma dopo soli 5 minuti si ottengono altre 24 ore di utilizzo.

Oppo Watch Free: l’offerta Amazon

Oppo Watch Free è un dispositivo che ha debuttato in Italia un anno fa al prezzo di listino di 99,99 euro andandosi a posizionare in quella affollatissima fascia di mercato dove ci sono tantissimi modelli entry level di buona qualità e di buona marca. Una fascia in cui è molto difficile competere, per ovvi motivi, e in cui il prezzo fa la differenza per moltissimi potenziali acquirenti. Amazon, proprio per questo, lo propone, super scontato a 54,99 euro (-45%, -45 euro). A questo prezzo Oppo Watch Free va comprato ad occhi chiusi.

