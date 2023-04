Oppo Watch Free, a questo prezzo si compra a occhi chiusi

La novità 2023 in fatto di smartwatch sono i dispositivi "Ultra" di fascia premium, dedicati a chi fa sport estremi ed è disposto a spendere anche mille euro per un orologio smart. Ma quasi nessuno fa sport estremi e quasi nessuno ha intenzione di spendere mille euro in uno smartwatch: il grosso del mercato è fatto da utenti che hanno bisogno di poche funzioni, ma semplici da usare, per monitorare le attività fisiche e i parametri di salute di base, e che non vogliono spendere troppo. Per tutti questi utenti, e sono davvero tanti, c’è l’offerta Amazon su Oppo Watch Free: prezzo quasi dimezzato.

Oppo Watch Free – Display AMOLED 1,64 pollici – Autonomia 14 giorni

Oppo Watch Free: caratteristiche tecniche

Il display ampio e di forma rettangolare dell’Oppo Watch Free è di tipo AMOLED, misura 1,64 pollici, con risoluzione 280×456 pixel. La cassa e lo schermo sono protetti Corning Gorilla Glass 3 e Panda Glass, mentre il cinturino è in morbido silicone.

Lo smartwatch è dotato di sensore di accelerazione a sei assi, sensore per il battito cardiaco, sensore per il rilevamento della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e sensore di luce ambientale.

Con questi sensori l’orologio tiene traccia della frequenza cardiaca, della qualità del sonno e con la funzione OSleep monitora il russamento e l’ossigenazione durante il riposo.

C’è poi, chiaramente, tutto un set di funzioni dedicate al fitness: Oppo Watch Free può monitorare 100 tra sport e tipi di allenamento diversi e, tramite le informazioni inserite dall’utente nell’app, stimare le calorie consumate durante l’attività fisica. La resistenza fino a 5 ATM dell’Oppo Watch Free assicura, invece, il funzionamento dell’orologio anche in piscina o in mare.

Tramite la connessione Bluetooth 5.0 di cui è dotato, poi, è possibile usare Oppo Watch Free per leggere le notifiche e i messaggi ricevuti sullo smartphone collegato.

Infine, la batteria ha una capacità di 230 mAh che secondo le specifiche del produttore assicura fino a 14 giorni di autonomia, la ricarica completa richiede 70 minuti e con 5 minuti si recuperano 24 ore di utilizzo.

Oppo Watch Free: l’offerta Amazon

Oppo Watch Free è uno smartwatch entry level, dedicato a chi ha bisogno di tutte le funzioni smart di base di un orologio intelligente e non vuole rinunciare ad un look pulito e curato. Il prezzo di listino è di 99,99 euro, che sono molti per la media del mercato ma che non stupiscono, visto il brand.

Per fortuna, il prezzo su strada è ben diverso: con l’offerta Amazon Oppo Watch Free costa solo 53,99 euro (-46%, -46 euro), un costo assolutamente abbordabile per tutti.

