Oppo Watch Free: crolla il prezzo su Amazon

Gli smartwatch sono tra i dispositivi indossabili più apprezzati negli ultimi anni, perché grazie alle loro dimensioni ridotte possono essere indossati come un normale orologio ma offrono all’utente funzioni molto avanzate. Quelli buoni, però, costano e, per questo, è sempre bene tenere d’occhio le offerte su Amazon. Come quella in corso su Oppo Watch Free, un dispositivo molto recente (è arrivato in Italia lo scorso febbraio) progettato per chi fa attività sportiva amatoriale. Oppo Watch Free ha un prezzo di listino decisamente competitivo, reso ancora più allettante dall’offerta in corso su Amazon.

Oppo Watch Free – Display AMOLED da 1,64 pollici – Ricarica rapida

Oppo Watch free: caratteristiche tecniche

Tra i punti di forza dello smartwatch Oppo watch Free con cassa da 41 millimetri c’è di sicuro il display di tipo AMOLED da 1,64 pollici, rettangolare, che grazie alla sua ampiezza e luminosità consente una buona visibilità anche in pieno giorno.

Le attività di monitoraggio dei parametri vitali proposte dallo smartwatch Oppo Watch Free si basano su un sensore di movimento a 6 assi e uno per la frequenza cardiaca. Ciò significa che il dispositivo rileva automaticamente 4 attività sportive, su 100 tipi di allenamento totali da attivare, invece, dall’utente prima di iniziare.

Lo smartwatch Oppo Watch Free è anche resistente all’acqua fino a 5 atmosfere e ciò significa che è possibile usarlo in piscina per registrare l’allenamento in acqua registrando numero di vasche e velocità della nuotata.

Con il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca sono segnalate le eventuali aritmie e notificate all’utente attraverso la vibrazione del dispositivo; il monitoraggio continuo viene applicato anche alla misurazione della percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2).

La funzione OSleep, invece, monitora la quantità e qualità del sonno, il russare e le apnee notturne. Il sistema è particolarmente raffinato e si basa su dati reali e raccolti con precisione. Monitora anche lo stato di salute generale e i livelli di stress.

Con la funzione AI Outfit, invece, è possibile personalizzare il quadrante con una foto del proprio outfit così da avere un abbinamento perfetto al proprio look, o ricorrere alle oltre 40 skin preinstallate.

Infine, Oppo Watch Free è stato dotato di batteria in grado di tenerlo acceso fino a 14 giorni, con ricarica veloce: con 5 minuti di ricarica si ottengono altre 24 ore di utilizzo.

Oppo Watch Free: l’offerta Amazon

Lo smartwatch Oppo Watch Free è arrivato in Italia lo scorso febbraio con un prezzo di listino di 99,99 euro. Grazie all’offerta in corso su Amazon il prezzo scende a 59,99 euro (-40%, -40 euro). Una buona occasione, perché uno smartwatch così versatile come l’Oppo Watch Free non sempre è disponibile sul mercato a questo prezzo.

Oppo Watch Free – Display AMOLED da 1,64 pollici – Ricarica rapida