Oppo, lo smartwatch a un prezzo mai visto: la super offerta di oggi

Quando pensiamo a uno smartwatch le prime aziende che ci vengono in mente sono Apple, Xiaomi, Garmin e Amazfit. A queste bisogna aggiungere anche Oppo, che da oramai un po’ di tempo ha lanciato il suo Oppo Watch, un orologio intelligente top di gamma che non ha nulla da invidiare a dispositivo ben più rinomati. E oggi 3 gennaio l’Oppo Watch lo troviamo anche in super offerta a 199,99€ su Amazon, con uno sconto di ben il 33%. Per il wearable di tratta del prezzo più basso di sempre.

L’Oppo Watch si caratterizza per un quadrante di forma rettangolare che ricorda molto l’Apple Watch. Le dimensioni del wearable di Oppo, però, sono molto più generose: lo schermo è da 1,91” (cassa da 46mm) e permette di avere sotto controllo ogni aspetto della nostra salute e delle nostre attività fisiche. Tra gli smartwatch in commercio, il display dell’Oppo Watch è sicuramente uno dei migliori. A bordo troviamo il sistema operativo Wear OS di Google che permette di accedere a un grande numero di applicazioni, tra cui tutte quelle più importanti per il tracciamento dell’attività fisica. L’offerta scade tra pochi giorni: se siete alla ricerca di uno smartwatch che oltre alla salute vi aiuti a tenere sotto controllo anche l’agenda e le notifiche che arrivano sullo smartphone, l’Oppo Watch è quello che fa per voi.

Se volete restare aggiornati sulle migliori offerte Amazon, potete iscrivervi gratuitamente sul “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Oppo Watch: le caratteristiche tecniche

Display a doppia curvatura, sistema operativo WearOS, 1GB di RAM, GPS integrato. Basterebbe questo per capire che l’Oppo Watch è un vero smartwatch top di gamma, ma la scheda tecnica del wearable racconta molto di più.

Andiamo con ordine e partiamo dallo schermo. Oppo ha puntato molto su questo aspetto: il pannello ha una doppia curvatura, è molto luminoso e ha una diagonale da 1,91”. Il quadrante può essere personalizzato con le varie watch faces disponibili, in modo da avere sempre a disposizione i dati che più ci interessano. Sotto lo schermo trova posto il chipset Snapdragon Wear 3100 che oltre a garantire ottime prestazioni, migliora anche l’autonomia dell’orologio (che con il risparmio energetico attivato può arrivare fino a 21 giorni).

Il cuore pulsante dello smartwatch è il sistema operativo Wear OS di Google che permette di avere accesso a un gran numero di applicazioni. Ma non solo. Si possono effettuare pagamenti, ascoltare i propri brani preferiti, gestire il calendario e tenere traccia di tutti i propri allenamenti. Per la parte fitness c’è il supporto completo all’app Google Fit, che offre anche allenamenti personalizzati. Lo smartwatch è impermeabile fino a 50 metri e lo si può utilizzare in acqua.

Per la salute e il benessere generale ci sono varie funzioni. Il battito cardiaco è monitorato ventiquattro ore su ventiquattro e tutti i dati possono essere controllati sull’app HeyTap Health. C’è poi il monitoraggio del sonno ed esercizi di respirazione per diminuire lo stress giornaliero.

Come già detto, la batteria può durare fino a un massimo di 21 giorni con il risparmio energetico. Grazie alla ricarica super rapida, bastano 15 minuti per avere un giorno intero di autonomia.

Oppo Watch in offerta: prezzo e sconto

L’Oppo Watch è in super offerta su Amazon a un prezzo di 199,99€, il 33% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano 100€. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 40€ al mese (servizio offerto da Amazon). Per il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2022, quindi lo si può provare con tutta calma in questo mese. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon.

Oppo Watch