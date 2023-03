Oppo XFind5, il top di gamma su Amazon è scontatissimo

L’aumento generale dei prezzi degli smartphone sta incidendo anche sulle scelte di acquisto: gli utenti sono a caccia di buone occasioni e Amazon ne mette a disposizione moltissime. Ad esempio quella in corso su Oppo Find X5, telefono uscito giusto un anno fa quando era un top di gamma a tutti gli effetti. Oggi Oppo Find X5 è ancora un ottimo telefono e, infatti, tiene bene il prezzo e senza offerta è ancora abbastanza caro. Lo consigliamo soprattutto agli amanti della fotografia digitale: ha ottimi sensori e un chip fatto in casa da Oppo proprio per migliorare foto e video.

Oppo Find X5 – Qualcomm Snapdragon 888 5G – Versione 8/256 GB

Oppo Find X5: caratteristiche tecniche

Oppo Find X5 è il modello di mezzo della gamma alta 2022 di Oppo: sta sopra Oppo Find X5 Lite e sotto Find X5 Pro. E’ dotato di un ottimo chip Qualcomm Snapdragon 888 5G, 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Ma c’è anche un secondo chip, la NPU MariSilicon X sviluppata da Oppo che si occupa di calcolare gli algoritmi per migliorare la qualità delle foto e dei video.

Il display AMOLED misura 6,5 pollici e ha la risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità di picco di 1.000 nit e il pannello ha la migliore protezione del 2022, cioè il Gorilla Glass Victus.

Il comparto delle fotocamere è realizzato in collaborazione con l’azienda svedese Hasselblad e conta su 2 sensori Sony IMX766, entrambi da 50 MP (principale e grandangolare), e uno da 13 MP (zoom 2X ottico). La fotocamera frontale per autoritratti e videochiamate è da 32 MP.

Le connessioni sono tutte di ultima generazione, e oltre al 5G includono il WiFi6, Bluetooth 5.2 e il chip NFC per i pagamenti contactless (con il POS) e la lettura delle card elettroniche come la CIE.

La batteria ha una capacità di 4.800 mAh e la ricarica è di tipo SuperVooc da 80W che, secondo le specifiche del produttore, ricarica il 50% in 12 minuti. C’è anche la ricarica wireless AirVooc da 30W (con ricarica inversa a 10W).

Non manca la certificazione IP54 che assicura la resistenza a polvere e schizzi di acqua.

Oppo FindX5: l’offerta Amazon

Oppo Find X5 è uno smartphone recente, ha debuttato in Italia giusto un anno fa con un prezzo di listino di 699,99 euro, già molto aggressivo e che vale ogni centesimo perché corrisponde alla scheda tecnica da quasi top di gamma. L’offerta Amazon, però, porta con lo sconto il prezzo finale a 599,99 euro (-14%, -100 euro) cioè il budget necessario per acquistare oggi un buon telefono medio.

Oppo Find X5 – Qualcomm Snapdragon 888 5G – Versione 8/256 GB