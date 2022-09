Ora anche Garmin prende in giro Apple

Dopo Samsung, che ci è andata abbastanza pesante, e dopo ZTE, che ha colpito in punta di fioretto, ora tocca a Garmin tirare la sua frecciatina ad Apple, rea di aver invaso il terreno di caccia preferito del noto marchio di smartwatch: il mercato degli orologi dedicati agli sport estremi.

Un mercato in cui Garmin è presente da anni, con una vasta gamma di prodotti tutti molto apprezzati come il nuovo Garmin Enduro 2, presentato ad agosto 2022 con un prezzo di lancio (1.099 euro) praticamente identico a quello del primo approccio di Apple in questo segmento, cioè l’Apple Watch Ultra (che costa 1.009 euro).

Ma se il prezzo dei due prodotti è quasi uguale le caratteristiche tecniche, almeno secondo Garmin, sono ben lontane. Ecco, allora, che Garmin scatena il social media manager e lancia il guanto di sfida ad Apple. O forse è stata Apple a lanciarlo a Garmin?

Mesi, non ore

Non è passata una settimana dal lancio di Apple Watch Ultra prima che Garmin lanciasse un messaggio sibillino sui suoi social: "Noi misuriamo la durata della batteria in mesi. Non in ore" e poi l’hashtag di richiamo al prodotto, il già citato Garmin Enduro 2 che, per prezzo e caratteristiche, è l’orologio che Apple Watch Ultra andrà a sfidare.

A differenza da quanto fatto da Samsung, e ancor più di quanto fatto da ZTE, Garmin "la tocca piano" e non cita né direttamente né indirettamente Apple. Ma il riferimento è chiaro: prova a battermi, se ci riesci.

Garmin Enduro 2 Vs Apple Watch Ultra

Il confronto tra i due smartwatch "semi-rugged" di Garmin e Apple, dunque, è qualcosa dalla quale non ci si può più astenere. Ma, almeno se guardiamo alla batteria, non c’è letteralmente storia: Apple Watch Ultra ha un’autonomia dichiarata massima, in modalità risparmio energetico, di 36 ore mentre Garmin Enduro 2 in modalità risparmio energetico resta acceso (secondo la scheda tecnica) per 111 giorni. Che diventano 550 in caso di ricarica solare.

Per il resto, almeno sulla carta, tra i due smartwatch non c’è un chiaro vincitore. Apple Watch Ultra ha certamente un design più caratteristico (che, però, a qualcuno ha fatto storcere il naso), ha uno schermo dalla risoluzione più alta e ha un peso leggermente inferiore, mentre Garmin Enduro 2 ha un aspetto più "rustico", materiali più "tecnici" e la famosa e utilissima ricarica solare.

Garmin è poi famosa per avere una community fortissima, che aiuta l’utente ad interpretare i moltissimi dati raccolti dall’orologio, mentre Apple punta tutto sul suo famoso servizio in abbonamento Apple Fitness+, che mette a disposizione istruttori professionisti di fama internazionale.

Infine, una precisazione sul prezzo che è molto simile, ma solo fuori dagli USA: negli Stati Uniti, infatti, il prezzo di Apple Watch Ultra è di 799 dollari, contro i 1.099 dollari del Garmin Enduro 2.