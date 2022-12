Ora Netflix fa pure le cuffie per chi guarda le serie TV

In India tra qualche giorno saranno disponibili tre nuovi modelli di cuffie wireless firmate Neltflix, ed è la prima volta che il colosso dello streaming propone un prodotto audio con il suo marchio. Lo fa in collaborazione con l’azienda indiana boAt e le nuove cuffie wireless sono già in pre-ordine (in vendita dal 20 dicembre) sul sito ufficiale di boAt India e poi su Amazon, Flipkart e Myntra.

I tre nuovi dispositivi si chiamano Netflix Nirvana 751, Netflix Airdopes 411 e Netflix Rockerz 333 Pro Stream Edition e, purtroppo, non è stato reso noto se i tre modelli saranno distribuiti anche in altri mercati o se resteranno esclusiva dell’India, ma è comunque significativo che Netflix, in costante ricerca di nuove forme di monetizzazione, stia facendo anche questo esperimento.

Netflix Nirvana 751: caratteristiche tecniche

Le nuove Netflix Nirvana 751 sono cuffie over-ear, cioè con design classico archetto e che si poggiano sulle orecchie. Hanno driver da 40 millimetri e la tecnologia ANC per la cancellazione attiva del rumore, in grado di sottrarre fino a 33 decibel di rumore dal flusso audio. La connessione con il dispositivo di riproduzione è la Bluetooth 5.0.

La batteria ha una durata di 65 ore con ANC spento e di 54 ore con ANC acceso. Il tempo di ricarica è di un’ora. Sono disponibili in tre colori: nero, blu e argento al prezzo (in India) di 3.999 rupie, circa 45 euro. A prezzo pieno costeranno invece circa 91 euro.

Netflix Airdopes 411: caratteristiche tecniche

Le cuffie Netflix Airdopes 411 sono auricolari di tipo in-ear, cioè si mettono dentro l’orecchio e lo isolano dall’esterno con i gommini. Hanno driver da 10 millimetri e tecnologia ANC per la cancellazione attiva del rumore. Le batterie sono da 320 mAh per la custodia e da 37 mAh per auricolare. Possono essere usate anche per effettuare telefonate.

L’autonomia è di 17,5 ore con la custodia e volume al 60% o di 5 ore e mezza (al 50% del volume) con una singola ricarica. La ricarica rapida richiede 2 ore per la custodia e un’ora e mezza per gli auricolari. Sono certificate IPX4, quindi resistono agli spruzzi d’acqua, e la connessione è Bluetooth 5.2.

Sono disponibili in tre colori: nero, bianco e blu al prezzo di 2.999 rupie pari a circa 39 euro. Saranno poi in vendita a prezzo pieno di 4.999 rupie ossia 56 euro circa.

Netflix Rockerz 333 Pro: caratteristiche tecniche

Le cuffie Netflix Rockerz 333 Pro Stream Edition sono auricolari in-ear da collo, hanno driver dinamici da 10 mm e un’autonomia di 60 ore di riproduzione. La batteria ha una capacità di 150 mAh e la ricarica è rapida: 10 minuti sono sufficienti a dare altri 20 minuti di ascolto.

Non hanno la riduzione attiva del rumore, però sono certificate IPX5 e costano molto poco. Sono disponibili in due colori: blu e nero al prezzo di lancio di 1.699 rupie ossia circa 19 euro mentre a prezzo pieno costeranno circa 34 euro.