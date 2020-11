Gli sportwatch per correre sono dispositivi progettati per gli appassionati del running e del fitness, con soluzioni adatte ai podisti amatoriali e device rivolti ai runner professionisti più esigenti. Ovviamente una funzionalità indispensabile è il GPS, per ottenere una posizione impeccabile e rilevazioni precise delle prestazioni, inoltre non bisogna sottovalutare le funzioni di fitness tracker come il cardiofrequenzimetro e il monitoraggio del sonno. Ad ogni modo, un device per podisti deve fornire informazioni dettagliate, ad esempio misurando il passo, i tempi medi, la cadenza e la velocità. Vediamo quali sono i migliori orologi running da acquistare.

Quale orologio running comprare

Scegliere un orologio per il running non è semplice, infatti bisogna capire quali sono le proprie esigenze, il budget a disposizione e le funzionalità che si desiderano dallo sportwatch. I brand più rinomati in questo settore sono Garmin e Polar, in grado di proporre un vasto assortimento di dispositivi smart per la corsa, utili anche per altre attività sportive come il nuoto e il ciclismo. Alcuni modelli sono più indicati per la corsa su strada o in pista, altri invece offrono sistemi dedicati per il trail running oppure per gli atleti di triathlon.

Un aspetto da considerare è senz’altro la presenza del GPS integrato, per ottenere un posizione precisa sulle mappe di navigazione e rilevamenti accurati delle performance di corsa. Allo stesso tempo è importante tenere conto della qualità dei materiali, l’impermeabilità del rivestimento e l’illuminazione del display. Gli orologi per correre devono fornire informazioni dettagliate su frequenza, ritmo e cadenza, analizzando anche parametri fisiologici come il battito cardiaco, il sonno e la stanchezza.

Un fattore da non sottovalutare nella scelta dello smartwatch per correre è la compatibilità con app sportive come Strava e TrainingPeaks, per condividere i dati con i propri amici oppure con gli altri atleti. La connettività Bluetooth permette di associare lo sportwatch allo smartphone, mentre la compatibilità con i sensori ANT+ consente di utilizzare anche una fascia cardio, per una maggiore precisione nel monitoraggio della frequenza cardiaca. Infine è opportuno valutare anche l’autonomia dell’orologio per il running, la dotazione di sensori e la presenza delle notifiche smart delle app.

I migliori orologi running per podisti

Sul mercato si possono trovare tantissimi orologi per correre, dagli sportwatch più economici fino ai dispositivi più avanzati di fascia alta, con funzioni specifiche per il monitoraggio della salute e delle prestazioni. Ecco alcuni dei migliori orologi running in commercio.

Polar M200

Uno degli orologi running più venduti è il Polar M200, caratterizzato da un prezzo davvero interessante, un display LCD touchscreen da 1 pollice e il GPS integrato. Con questo indossabile è possibile misurare la velocità, la distanza percorsa, il tragitto e l’altitudine, inoltre si può analizzare l’andatura con una serie di parametri specifici per i podisti. Con il Polar M200 è possibile usufruire di un programma d’allenamento personalizzato, integrando questa funzione con i sistemi di activity tracker come il contapassi, il conteggio delle calorie consumate e il cardiofrequenzimetro.

Caratteristiche tecniche

Display LCD da 1 pollice

Bluetooth, GPS, GLONASS, Galileo

Allenamenti Polar Flow

Analisi andatura

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

Contapassi, calorie, vita sedentaria

Autonomia fino a 7 giorni

Notifiche app

Sigma Sport IDTri Basic

Un ottimo orologio per correre è il Sigma Sport IDTri Basic, uno smartwatch perfetto per il triathlon con programmi adatti al ciclismo, alla corsa e al nuoto. Disponibile in 5 versioni cromatiche diverse, questo sportwatch mette a disposizione un supporto a 360 gradi per gli sportivi, con diverse opzioni per il monitoraggio degli allenamenti e varie configurazioni tra cui scegliere. Il display è dotato di un sistema di illuminazione intelligente, per adattare la visibilità alle condizioni ambientali, mentre per la connettività ci sono il Bluetooth, la compatibilità con i sensori ANT+ e ovviamente il GPS. Tante le funzionalità, tra cui altimetro barometrico, bussola e cardiofrequenzimetro, con rivestimento resistente fino a 50 metri di profondità.

Caratteristiche tecniche

Peso 42 grammi

Bluetooth, GPS, ANT+

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

Mappe dettagliate Komoot

Impermeabile fino a 5 ATM

Garmin Forerunner 45s

Un modello molto gettonato tra i podisti è l’orologio running Garmin Forerunner 45s, un dispositivo con design unisex adatto a donne e uomini, con quattro colori tra cui scegliere e taglia S o L. Questo indossabile smart ha il GPS integrato per la corsa, con cardiofrequenzimetro al polso e display touchscreen a colori con tecnologia Garmin Connect IQ. Oltre al GPS ci sono anche i moduli Galileo e GLONASS, con funzionalità di emergenza per le chiamate di SOS, l’opzione Live Track per il rivelamento ottimale delle metriche, la connettività Bluetooth per il collegamento con lo smartphone e gli allenamenti dell’app Garmin Coach.

Caratteristiche tecniche

Display LCD da 1,04 pollici

Bluetooth, GPS, GLONASS, Galileo

Allenamenti Garmin Coach

Cardiofrequenzimetro

Autonomia fino a 7 giorni

Notifiche app

Polar Vantage M

Uno dei migliori orologi running Polar è il modello Vantage M, uno sportwatch moderno ed efficiente ideale per i podisti e gli appassionati di fitness. Questo indossabile propone funzionalità specifiche per il nuoto e la corsa, ha un rivestimento impermeabile e il GPS integrato, con il cardiofrequenzimetro da polso per il rilevamento della frequenza cardiaca. L’autonomia è considerevole, ad ogni modo anche con il GPS attivo garantisce fino a 30 ore di funzionamento. Complessivamente Polar propone oltre 130 modalità sportive nel Vantage M, inoltre è possibile condividere i dati con app come Strava e TrainingPeaks.

Caratteristiche tecniche

Display LCD da 1,2 pollici always-on

Bluetooth, GPS e GLONASS

Compatibile con Strava e TrainingPeaks

Cardiofrequenzimetro

Barometro

Autonomia fino a 7 giorni

Velocità, distanza e percorso

130 programmi per lo sport

Garmin Instict Seafoam

Chi desidera un orologio smart ultraresistente per la corsa può scegliere il Garmin Instict Seafoam, costruito secondo standard militari per garantire la massima resistenza agli urti, agli sbalzi termici e alla pressione dell’acqua durante le immersioni. Questo smartwatch per il running è compatibile con gli allenamenti proposti dall’app Garmin Coach, è presente il GPS integrato con Galileo e GLONASS per una localizzazione impeccabile, una batteria di lunga durata con autonomia fino a 14 giorni e le notifiche social. Tra le funzionalità ci sono il barometro, il sensore cardio da polso per il monitoraggio del battito e la bussola elettronica.

Caratteristiche tecniche

Display LCD da 1,27 pollici

Bluetooth, GPS, GLONASS, Galileo

Allenamenti Garmin Coach

Cardiofrequenzimetro

Autonomia fino a 14 giorni

Notifiche app

Polar Vantage V

Un vero top di gamma è l’orologio running con GPS Polar Vantage V, un modello rivolto ai podisti più esigenti e ai professionisti del triathlon. Il dispositivo è impermeabile, resistente alla polvere, alla pioggia e alle immersioni fino a 30 metri di profondità, è dotato del cardiofrequenzimetro integrato per monitorare il battito cardiaco in allenamento, con un sistema di analisi che consente di ricevere indicazioni per potenziare le performance di corsa. La batteria assicura una durata elevata fino a 40 ore con GPS attivo, sono presenti oltre 130 modalità per il training sportivo, il monitoraggio dello stress e la compatibilità con le principali app sportive come Strava.

Caratteristiche tecniche

Potenza di corsa

Bluetooth smart, GPS e ANT+

Allenamenti Training Load Pro

Cardiofrequenzimetro

Barometro

Notifiche app, email, chiamate

130 modalità per lo sport

Garmin Fenix 5 Plus

A detta di molti podisti il Garmin Fenix 5 Plus è l’orologio running migliore del 2020, un dispositivo con una configurazione multisport, mappe dettagliate con GPS integrato, tecnologia NFC per i pagamenti contactless con Garmin Pay e cassa con quadrante da 47 mm. Naturalmente c’è la connettività Bluetooth per il collegamento con smartphone Android o iOS, con la possibilità di usare il device come un lettore musicale, oppure visualizzare le notifiche di app, email e SMS. Il display ha la funzione always-on, per vedere le informazioni più importanti senza effettuare lo sblocco, con 7 giorni di autonomia e tantissimi programmi per gli allenamenti di corsa in strada o nel trial running.

Caratteristiche tecniche

Display always-on 1,2 pollici

Bluetooth, NFC, ANT+, Wi-Fi

GPS, Galileo, GLONASS

Garmin Pay

Cardiofrequenzimetro

Altimetro barometrico, giroscopio, bussola

Autonomia fino a 12 giorni

Mappe Europa TopoActive

Notifiche app, email, chiamate

Polar Grit X

Un eccellente orologio per trial running è il Polar Grit X, un modello di fascia alta ideale per chi vuole monitorare con precisione i propri allenamenti. Il design è robusto e progettato per resistere a urti e immersioni, con una struttura leggera e un display ben illuminato da 1,2 pollici. Sono presenti tutte le principali funzioni per lo sport di Polar Flow, con programmi specifici per la corsa e il running sullo sterrato. Inoltre ci sono sistemi come il calcolo del VO2 max, le performance in salita e in discesa, i percorsi pianificati in tempo reale con Komoot, il cardiofrequenzimetro e i programmi personalizzati per la corsa, con GPS integrato, GLONASS, Galileo e QZSS.

Caratteristiche tecniche

Display always-on 1,2 pollici

Bluetooth con microUSB

GPS, Galileo, GLONASS, QZSS

Autonomia fino a 7 giorni

Cardiofrequenzimetro

Bussola magnetometro

