Pacchetti all inclusive mobile o SIM solo dati: come scegliere per navigare in mobilità

La navigazione da mobile è diventata un’esigenza alla quale è praticamente impossibile rinunciare, soprattutto in un periodo storico in cui Internet diventa lo strumento principale per socializzare.

Quali sono le migliori soluzioni per connettersi in mobilità? Quali parametri si consiglia di prendere in considerazione? A conti fatti, si potrà scegliere tra due diverse tipologie di offerte:

da un lato ci sono i pacchetti di tipo all inclusive , che offrono un bundle mensile di dati, minuti e messaggi;

dall’altro ci sono le SIM dati, che si possono utilizzare per navigare da chiavetta, tablet e PC in qualsiasi momento.

Tramite il meccanismo della comparazione, sono state analizzate alcune delle migliori offerte per navigare in mobilità disponibili oggi: vediamo insieme di cosa si tratta.

Offerte di tipo all inclusive

La maggior parte delle promozioni mobile che si possono attivare oggi e che rappresentano delle soluzioni davvero convenienti non solo per navigare da mobile, ma anche da altri dispositivi grazie alla modalità hotspot sono di tipo all inclusive.

La differenza principale tra le offerte degli operatori MVNO e quelle degli operatori MNO consiste nel fatto che i primi propongono della tariffe a prezzi davvero molto bassi, che però possono essere attivate soltanto dai clienti che provengono da determinati operatori.



Ne sono un esempio le promozioni mobile di:

Very Mobile , che è l’operatore virtuale di TIM, il quale propone delle offerte di tipo all inclusive con Giga, minuti e messaggi, a partire dal prezzo di 4,99 euro al mese, che sono riservate ai clienti che effettuando il passaggio da determinati operatori, quindi scelgono di mantenere il loro vecchio numero. Per gli altri, le varie promozioni potranno comunque essere attivate, ma a prezzi più alti;

ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, che propone offerte molto simile a quella di Very, nei costi e della tipologia di vincolo previsto per poterle sottoscrivere.

Tra le opzioni tra le quali scegliere ci sono poi quelle di Kena Mobile, operatore virtuale di TIM, che segue un po’ il filone proposto dai due operatori virtuali appena citati, e quelle di PosteMobile, operatore che nel corso degli ultimi anni si è ritagliato uno spazio sempre maggiore tra gli MVNO.

Diverse rispetto alle tariffe operatore attack di Very, ho. e Kena sono quelle proposte dall’operatore virtuale austriaco Spusu, che partono da un costo mensile di 5,98 euro fino a una promozione più consistente in termini di Giga inclusi (100 nello specifico) che ha un prezzo di 9,99 euro al mese. La particolarità di Spusu consiste nel meccanismo della riserva in base al quale tutto quello che non si consuma nel mese di riferimento slitta al mese successivo, nel quale viene trasformato in Giga extra.

Analizzando le offerte mobile di tipo all inclusive, poi, merita una menzione speciale l’operatore francese Iliad, che è oggi al quarto posto tra gli operatori tradizionali operanti in Italia.

Le sue offerte si contraddistinguono:

per i prezzi, che sono particolarmente bassi e non superano i 10 euro al mese;

per la velocità di navigazione, che è sicuramente superiore a quella degli operatori virtuali;

per la trasparenza tariffaria e della condizioni contrattuali, che resteranno le stesse per sempre.

Tra le migliori offerte per navigare in mobilità di Iliad ci sono:

Iliad Giga 50 , che ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende 50 Gigas di Internet, le chiamate internazionali, oltre che minuti e chiamate gratuite in tutta Italia;

Iliad Giga 100, disponibile al costo di 9,99 euro, con la quale si può navigare alla velocità del 5G disponendo di 100 Giga al mese, oltre che di chiamate e minuti senza limiti.

Offerte SIM solo dati

Anche in questo caso è possibile scegliere tra le proposte di qualche operatore virtuale e quelle degli operatori tradizionali. Nel primo caso, ho. Mobile, che è l’operatore virtuale di Vodafone, propone due offerte con SIM solo dati.

La prima è disponibile al costo di 12,99 euro al mese: prevede 100 Giga ed è ideale per navigare da casa da soli o in coppia. La prima ricarica ha un costo di 13 euro dal quale sarà scalato il rinnovo mensile. La spedizione è gratuita, mentre sono previsti.

9 euro per l’attivazione della promozione;

0,99 euro per l’acquisto della nuova SIM.

Una seconda possibilità è rappresentata da una SIM dati contenente 200 Giga, disponibile al costo di 19,99 euro al mese. In questo caso i costi una tantum da sostenere sono gli stessi della promozione da 12,99 euro, mentre cambia il fatto che la prima ricarica dovrà essere da 29,99 euro.

Parlando degli operatori di telefonia mobile tradizionali, Vodafone propone una SIM dati con 150 Giga che può essere aggiunta come servizio extra alla promozione Internet casa base chiamata Internet Unlimited.

WINDTRE offerte diverse soluzioni solo dati:

al costo di 12,99 euro al mese di potranno avere 100 Giga alla massima velocità e WebCube. 4G+ incluso: l’offerta si chiama Cube Large e può essere attivata solo con addebito diretto su carta di credito o conto corrente;

la stessa promozione può essere attivata solo online e con addebito su credito residuo nella versione Cube Large Limited Edition ;

con Cube Medium si potranno invece avere 60 Giga al mese al costo di 8,99 euro;

Giga International è, invece, la promozione disponibile al costo di 9,99 euro la quale include 40 Giga.

Tra le SIM solo dati che si possono attivare con TIM troviamo: