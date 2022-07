Smart TV da 50” in offerta: questo modello ha uno sconto incredibile

Se siete alla ricerca di uno smart TV lowcost dalle dimensioni generose in offerta, oggi è il vostro giorno fortunato. In un periodo in cui scarseggiano le offerte per i televisori smart, troviamo questo interessantissimo smart TV da 50" della Panasonic con uno sconto super del 32%. Acquistandolo adesso il risparmio si aggira sui 200€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon.

Smart TV Panasonic 50HX600

Lo smart TV Panasonic 50HX600 è la giusta soluzione per chi vuole uno schermo grande, ma non vuole spendere molto. Il rapporto qualità-prezzo è molto elevato perché il televisore ha componenti di ottima qualità e utilizza le migliori tecnologie del momento. Troviamo un pannello con risoluzione 4K UHD e il supporto all’HDR che va a migliorare la qualità dei colori e delle immagini. Essendo uno smart TV non manca il supporto alle app essenziali per il video streaming: possiamo vedere le nostre serie TV e i nostri film preferiti senza troppi problemi. L’offerta non ha una data di scadenza e solitamente questo tipo di promozioni hanno una durata abbastanza limitata.

Smart TV Panasonic 50HX600: le caratteristiche tecniche

Smart TV economico non fa rima con smart TV scadente. E questo Panasonic 50HX600 ne è la dimostrazione. Il televisore smart garantisce immagini di ottima qualità e ha anche un design borderless che lo rende più compatto e adatto a qualsiasi tipo di salotto.

Partiamo dalla componente più importante: lo schermo. Su questo smart TV Panasonic troviamo un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K UHD che garantisce ottime immagini. A migliorare colori, contrasto e luminosità intervengono tecnologie professionali come l’HDR 10 e il Dolby Vision. Altro elemento che svolge egregiamente il suo lavoro è il potente processore 4K Studio Color Engine che migliora la qualità dei contenuti che nativamente non sono in altissima definizione.

Per essere definito uno smart TV non possono mancare le applicazioni da poter installare sul televisore. E su questo fronte abbiamo tutte le piattaforme di video streaming più importanti, a partire da Amazon Prime Video, Netflix fino ad arrivare a YouTube. Inoltre, il televisore svolge anche una funzione da media player: collegando un supporto esterno mostra video e immagini.

Aspetto da non trascurare è la compatibilità con il nuovo digitale terrestre. Infine, lo smart TV Panasonic ha ricevuto anche la certificazione "lativù 4K" che ne attesta le qualità tecno-costruttive.

Smart TV Panasonic 50HX600 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi lo smart TV Panasonic 50HX600 è in offerta sul sito di e-commerce a un prezzo di 369€, con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di poco inferiore ai 200€ e lo si può pagare anche in 5 rate da 73,80€ al mese a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon che si attiva nella pagina prodotto. Il televisore viene spedito e venduto direttamente dal sito di e-commerce e la consegna avviene in tempi abbastanza rapidi. Per il reso ci sono a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

Smart TV Panasonic 50HX600