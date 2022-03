Panasonic SC-HTB200EGK: la soundbar 80W in super sconto

Basta veramente poco per migliorare la resa audio delle Smart TV che, notoriamente, negli ultimi anni è peggiorata parecchio a causa dello spessore sempre più ridotto e della conseguente impossibilità di montare degli altoparlanti di buona qualità e di buona potenza.

Di fatto, oggi, l’audio integrato nelle TV è talmente scarso che a migliorarlo ci vuole davvero poco: la soluzione, nota a tutti, è aggiungere una soundbar che occupa poco spazio, migliora nettamente la situazione e, se va bene, costa anche poco. E, aggiungiamo noi, è un investimento per il futuro: le TV, nei prossimi anni, non diventeranno più spesse e anche quella che comprerete nel 2025 o nel 2028 non avrà un buon impianto audio. La soundbar che comprate oggi, invece, se non la userete tutti i giorni al massimo del volume vi durerà parecchi anni. Come sceglierla, dunque? In base al produttore e in base al prezzo, prima di tutto. Ecco un modello di Panasonic che va bene per tutte le esigenze di base e, grazie ad una offerta Amazon, costa veramente poco.

Panasonic SC-HTB200EGK: caratteristiche tecniche

La Panasonic SC-HTB200EGK è una soundbar di base, senza alcuna funzione evoluta, che serve a sostituire l’audio della TV spendendo poco. Si sente bene, è 4 volte più potente dell’audio integrato nella vostra Smart TV (80W totali) e non vi farà spendere troppo.

Si tratta di un semplicissimo impianto 2.0, quindi stereo classico a due canali e senza velleità di surround o audio 3D. Ma si sente bene e il produttore è affidabilissimo, e questo conta parecchio se avrete problemi e dovrete far valere la garanzia.

Chiaramente c’è il Bluetooth, la porta HDMI con ARC e c’è anche un ingresso audio ottico. In più è compattissima: 45×13,5×5,1 cm, la mettete ovunque (anche a parete, volendo: pesa solo 1,6 kg). Insomma: per una stanza non molto grande va più che bene, specialmente al prezzo che costa.

Panasonic SC-HTB200EGK: l’offerta Amazon

Quanto costa la Panasonic SC-HTB200EGK? Poco, già di listino: 119,99 euro per un prodotto Panasonic è un prezzo assolutamente tollerabile. Ma, come al solito, su Amazon il prezzo è completamente diverso: .. Correte a comprarla, per il bene delle vostre orecchie.

Panasonic SC-HTB200EGK – Soundbar 80W – Stereo 2 canali