Paramount+ scalda i motori e manda un messaggio

Una "montagna di intrattenimento" sta per arrivare in Italia: così si presenta, in questi giorni, Paramount+ a tutti i suoi potenziali abbonati italiani, in vista del debutto del 15 settembre. Da poche ore, infatti, Paramount+ ha iniziato a "scaldare i motori" mandando email a tutti coloro che hanno manifestato interesse nei giorni scorsi.

Nel messaggio Paramount+ ribadisce che manca poco all’avvio del servizio e chiede agli utenti alcune informazioni, in primis il proprio genere preferito. Nata nel 2014 negli Stati Uniti con il nome di CBS All Access, oggi Paramount+ vanta 44 milioni di abbonati negli Stati Uniti, Australia, Canada, America Latina, Medio Oriente, Paesi nordici. Con questa base ora Paramount+ si espande in Europa e in Corea del Sud e si prepara a fare concorrenza a Netflix e Disney+, due piattaforme da 220 milioni di abbonati ciascuna. Lo scontro sarà sia sui contenuti (una "montagna") che sul prezzo (molto vantaggioso). La concorrenza, di certo, non manca a Paramount+ ma neanche la forza, visto che dietro la piattaforma c’è Paramount Global, un colosso nato nel 2019 dalla fusione tra CBS Corporation e Viacom.

Paramount+: il messaggio agli utenti

Ancora Paramount+ non ha abbonati in Italia, ma solo "interessati". Cioè persone che hanno lasciato il proprio indirizzo email per ricevere informazioni sull’abbonamento. La prima email è arrivata poche ore fa.

Nell’email Paramount+ ricorda che la partenza è fissata per il 15 settembre e, sin dal lancio della piattaforma, saranno disponibili contenuti di alto livello come i film e le serie di HALO, Star Trek, South Park e The First Lady. Poi la mail contiene un tasto cliccabile con una dicitura molto chiara: "Raccontaci i tuoi gusti".

Se l’utente clicca, viene portato sul sito di Paramount+ dove può scegliere un genere preferito tra:

Drammatico

Bambini & Famiglia

Commedia

Sci-Fi

Crime & Thriller

Reality

Paramount+: cosa offre e quanto costa

Come già comunicato da Paramount Global, in Italia Paramount+ costerà inizialmente 7,99 euro al mese (o 79,90 euro l’anno). Si tratta di un buon prezzo alla luce del fatto che è lo stesso costo dell’abbonamento base a Netflix, quello senza l’HD e il 4K e per un solo dispositivo.

Ma è un buon prezzo anche alla luce dei contenuti (la famosa "montagna") che verranno offerti agli abbonati. Sotto l’ala di Paramount Global, infatti, ci sono brand importantissimi dell’intrattenimento: