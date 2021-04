Pasqua 2021: su Sky Cinema arrivano 5 film in esclusiva

In questi giorni sono iniziate le vacanze di Pasqua e questa è un’ottima occasione per trascorrere le giornate in relax sul divano, magari davanti a un bel film. Gli abbonati a Sky avranno una programmazione dedicata composta da 5 titoli di cui uno in anteprima.

Si tratta del film Genitori vs Influencer, il nuovo Sky Original, diretto da Michela Andreozzi. È una commedia che parla in modo gioco e divertente dello scontro generazionale tra genitori e figli. I protagonisti sono Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis. Seguono altre 4 prime visioni: The Specials – Fuori dal Comune, Scooby!, Tornare a Vincere e Miss Marx. La programmazione inizierà venerdì 2 e si concluderà martedì 6 aprile su Sky Cinema. Tutti i titoli sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su Now (Nuovo nome della piattaforma NOW TV). Sarà l’occasione perfetta per riunirsi con tutta la famiglia per guardare una bella pellicola. Ecco di cosa parla ogni film e quando è possibile vederlo.

Di cosa parla The Specials – Fuori dal Comune

Tra le prime visioni di Sky troviamo The Specials – Fuori dal Comune, film diretto da Oliver Nakache e ÉricToledano, famosi per aver lavorato anche a Quasi Amici.

Racconta la storia di Malik e Bruno, due amici che lavorano con bambini autistici. Ogni giorno devono raffrontarsi alle autorità che mettono in dubbio il loro operato. I protagonisti sono Vincent Cassel e Reda Kateb.

Il film sarà disponibile venerdì 2 aprile su Sky Cinema Due alle 21.15.

Di cosa parla e quando guardare Scooby!

Scooby! è il film di animazione che racconta le origini di Scooby-Doo e dell’incontro col suo amico Shaggy. Nel film, la banda affronta uno dei primi misteri: qualcuno vuole liberare il cane Cerberus nel mondo e loro devono impedirlo.

Sarà disponibile sabato 3 aprile su Sky Cinema Uno alle 21:15.

Genitori vs Influencer: trama e uscita su Sky

Il terzo film in arrivo è Genitori vs Influencer. Diretto da Michela Andreozzi, è una commedia per tutta la famiglia. Racconta la storia di Paolo (Fabio Volo), un padre single alle prese con sua figlia Simone (Ginevra Francesconi). Simone viene catturata dallo smartphone e vuole diventare una influencer, una categoria che Paolo odia profondamente.

Nel cast troviamo, oltre a Ginevra Francesconi e Fabio Volo, anche Giulia De Lellis, Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi, con la partecipazione di Massimiliano Bruno.

Il film Sky Original sarà in prima assoluta su Sky Cinema Uno domenica 4 aprile alle 21.15 e in streaming su Now.

Tornare a Vincere: quando vederlo su Sky

Tornare a Vincere è il film che parla di Jack Cunningham, ex campione di basket che ha rinunciato alla carriera sportiva è ormai alcolizzato. Un giorno ha l’occasione di allenare una squadra di calcio del suo vecchio liceo ritrovando la voglia di vivere e ispirando il gruppo di ragazzi a combattere la loro battaglia più importante.

Disponibile lunedì 5 aprile su Sky Cinema Uno alle 21.15.

Miss Marx: quando guardare il film su Sky

Miss Marx, diretto da Susanna Nicchiarelli, è uno dei film più popolari del momento, anche grazie alle undici nomination ai David di Donatello. Racconta la storia di Eleanor Marx (Romola Garai), una delle tre figlie del politico e teorico tedesco Karl Marx: le sue battaglie per i diritti dei lavoratori, le pari opportunità nell’ambito dell’istruzione e il suffragio universale, nonché contro il lavoro minorile.

Il film è disponibile martedì 6 aprile su Sky Cinema Due alle 21.15.