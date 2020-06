Passa a Iliad: le migliori promozioni di giugno 2020

Riuscire a fare la differenza in un mercato che appare sempre più saturo non è da tutti. Eppure, dal suo ingresso in Italia nel 2016, l’operatore di telefonia mobile Iliad sembra proprio esserci riuscito.

L’azienda conta oggi ben 5,5 milioni di utenti attivi in tutta Italia e i suoi numeri sono destinati a crescere ancora nel corso dei prossimi anni: soltanto nei primi 4 mesi del nuovo anno, Iliad è infatti riuscita a conquistare ben 500.000 nuovi clienti, aggiudicandosi il quarto posto fra i gestori di telefonia mobile operanti in Italia.



La rivoluzione Iliad non si ferma qui: l’azienda sta pensando in grande e sta progettando, probabilmente già a partire dal 2021, le prime offerte Internet casa con piani di tipo all inclusive nei quali si prevede anche la telefonia fissa.

Nell’attesa di un’offerta che sarà quasi sicuramente lanciata sul mercato a prezzi davvero competitivi, vediamo quali sono le migliori soluzioni per chiamare e navigare da smartphone fra quelle proposte da Iliad a giugno 2020.

Le migliori promozioni di Iliad

I motivi per scegliere di passare a Iliad sono molteplici. In primo luogo si colloca la convenienza delle sue promozioni, che hanno prezzi inferiori a 10 euro al mese e permettono di ottenere servizi di diverso genere.

La tariffe Iliad restano invariate per sempre per davvero: sono tante le offerte proposte dagli operatori di lunga data che inizialmente sembrano davvero convenienti, ma in un secondo momento introducono delle rimodulazioni, facendo perdere ai clienti il risparmio iniziale.

Le offerte proposte da Iliad sono differenti in quanto i vantaggi che si ricevono nel momento della sottoscrizione rimarranno inalterati nonostante il trascorrere del tempo. Le promozioni Iliad:

• prevedono una serie di servizi gratuiti inclusi;

• possono essere attivate in modi differenti: quello che non cambia è che ci vorranno soltanto 3 minuti;

• non hanno né vincoli di tipo contrattuale né costi nascosti.

Infine, ma non per ordine di importanza, il vero valore aggiunto di Iliad rispetto alla tante offerte a buon mercato che è possibile sottoscrivere è dato dalla possibilità da parte di qualsiasi tipologia di cliente di poter attivare una delle sue tariffe. Iliad si rivolge veramente a tutti: sia ai nuovi clienti, che vogliono attivare un numero per la prima volta, sia agli utenti che vogliono effettuare la portabilità, mantenendo il vecchio numero di telefono.

Le promozioni migliori disponibili a giugno 2020 sono:

• Iliad Voce;

• Iliad Giga 50.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche e per quale motivo conviene scegliere un piano invece di un altro.

Iliad Voce

Come suggerisce il nome stesso, Iliad Voce è una promozione dedicata principalmente a tutti quegli utenti che utilizzano lo smartphone per chiamare e non sono particolarmente interessati ad avere tanti Giga.

La tariffa ha un costo di 4,99 euro al mese e prevede le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in tutto il territorio nazionale. Sono inoltre inclusi:

• gli SMS senza limiti, sia verso i numeri fissi sia verso i numeri mobili italiani;

• 40 Mega per navigare alla velocità del 4G o del 4G+;

• minuti e messaggi illimitati e 40 Mega per navigare anche in roaming quando ci si trova in Europa.

Tra i servizi extra inclusi nella promozione, ci sono:

• Piano tariffario;

• Controllo credito residuo;

• Segreteria telefonica;

• Portabilità del numero;

• Mi richiami;

• Hotspot;

• Nessuno scatto alla risposta.

Per attivare l’offerta Iliad Voce non sarà necessario sostenere alcun contributo di attivazione: dovrà semplicemente essere sostenuto il costo, un tantum, della SIM, che corrisponde a 9,99 euro.

Cos’è Giga 50

L’offerta Giga 50 ha tutte le caratteristiche di una tariffa all inclusive: dà spazio alle chiamate e ai messaggi, ma soprattutto alla navigazione; per questo motivo, è perfetta per chi è abituato a non poter fare a meno dello smartphone in qualsiasi momento della giornata.

Al costo di 7,99 euro al mese, Giga 50 dà diritto a:

• 50 Giga per navigare da mobile alla velocità del 4G o del 4G+; la tariffa prevede la possibilità di continuare a navigare anche al termine dei Giga promozionali, al costo di 90 centesimi ogni 100 Mega di traffico;

• minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia;

• SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia;

• minuti, SMS e 4 Giga dedicati in roaming in Europa.

Scegliendo Giga 50 si avrà a propria disposizione anche un’opzione internazionale, nella quale saranno disponibili minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili internazionali verso più di 60 destinazioni; vi rientrano i numeri fissi in Europa e i numeri fissi e mobili in USA e Canada.

Anche in questo caso, nella promozione sono previsti i servizi:

• Mi richiami;

• Hotspot:

• Nessuno scatto alla risposta;

• Piano tariffario;

• Controllo credito residuo;

• Segreteria telefonica;

• Portabilità del numero.

L’offerta Giga 50 potrà essere attivata gratuitamente, anche nel caso in cui si dovesse mantenere il vecchio numero di telefono: l’unico costo che si dovrà sostenere è un contributo di 9,99 euro per l’acquisto della nuova SIM Iliad.

Come attivare le promozioni Iliad

Le offerte per la telefonia mobile di Iliad possono essere attivate in modi differenti: per effettuare l’attivazione online, bisognerà avere più di 15 anni. Ci si dovrà registrare sul sito e verificare la propria identità:

• tramite la videoidentificazione: in questa caso si riceverà la SIM direttamente a casa propria;

• tramite identificazione diretta da parte del corriere nel momento in cui si riceverà la SIM.

Al termine delle registrazione si dovrà scegliere tra le offerte proposte:

• se si sceglie Iliad Voce, si dovranno pagare 14,98 euro, ovvero i 4,99 euro che rappresentano il costo della promozione, e i 9,99 euro della SIM;

• se si sceglie Iliad Giga 50, si dovranno pagare 17,98 euro, ovvero i 7,99 euro che rappresentano il costo della promozione, e i 9,99 euro della SIM.

È possibile scegliere anche una terza promozione intermedia, che si chiama Giga 40 e ha un costo mensile di 6,99 euro al quale si aggiungono i 9,99 euro della SIM: in questo caso si dovranno sostenere 16,98 euro nel momento dell’attivazione.

Giga 40 comprende:

• 40 Giga per navigare da mobile alla velocità del 4G o del 4G+; la tariffa prevede la possibilità di continuare a navigare anche al termine dei Giga promozionali, al costo di 90 centesimi ogni 100 Mega di traffico;

• minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia;

• SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia;

• minuti, SMS e 4GB dedicati in roaming in Europa.

L’attivazione di una delle promozioni proposte da Iliad può essere effettuato anche in negozio: basterà collegarsi al sito ufficiale dell’operatore per conoscere qual è l’Iliad Store o Corner più vicino a casa propria e portare con sé la carta di identità e una carta di pagamento.