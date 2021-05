Passa a TIM: 5 offerte a meno di 10 euro

TIM è un operatore di telefonia mobile che propone un gran numero di offerte per i propri clienti. A differenza di altri gestori telefonici, infatti, non ha una sola offerta (o un paio) di tipo all inclusive, ma tante promozioni tutte diverse tra loro che si adattano alle esigenze di pubblici differenti.



Così, nella proposta di TIM ci sono:

offerte solo Giga;

offerte Giga e minuti;

tariffe dedicate agli under 30 o agli over 60;

promozioni con le quali navigare alla velocità del 5G.

In queste righe saranno prese in considerazione 5 tariffe consigliate per chi passa a TIM a meno di 10 euro. Nello specifico, si tratta di:

Supergiga 20;

TIM Junior;

TIM 60+;

TIM Wonder;

TIM Wonder Six.

1. Supergiga 20

Supergiga 20 rientra tra le promozioni solo dati, con le quali è possibile connettersi a Internet in qualsiasi momento approfittando della qualità della rete TIM.

Ha un costo di 9,99 euro al mese e prevede:

20 Giga di Internet;

Giga illimitati nel caso in cui si avesse la connessione Internet casa di TIM con attiva l’opzione TIM Unica.

Nel caso in cui si dovesse terminare il traffico dati, sarà comunque possibile continuare a navigare al costo di 1,90 euro ogni 200 Mega. L’offerta dà la possibilità di aggiungere un modem Wi-Fi a partire dalla cifra di 29,99 euro, che potrà essere acquistato nei negozi TIM con un sconto di 50 euro.

2. TIM Junior

Abbiamo esordito dicendo che le promozioni di TIM si adattano spesso ai bisogni di target specifici e fasce di età ben definite. TIM Junior è una promozione dedicata ai giovanissimi, disponibile:

al costo di 4,99 euro al mese nel caso in cui si avesse TIM Unica già attiva: in questa ipotesi si avrebbe diritto a Giga senza limiti;

al costo di 7,99 euro al mese in tutti gli altri casi.

La promozione comprende:

10 Giga di traffico da consumare come si preferisce;

200 minuti di chiamate gratuite;

200 SMS gratuiti;

la navigazione gratuita sulle piattaforma di chat più comuni, quali per esempio WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat, Line;

TIM I love games;

Internet sicuro, grazie alle opzioni TIM Safe Web Plus e l’App TIM Protect.

3. TIM 60+

Parlando sempre di offerte pensate su misura, TIM 60+ è una promozione dedicata a chi ha più di 60 anni, la quale:

avrà un costo di 9,99 euro al mese, con Giga illimitati inclusi, nel caso in cui si abbia TIM Unica già attiva;

avrà un costo canonico di 12,99 euro al mese in tutti gli altri casi.

L’offerta TIM 60+ include:

6 Giga di traffico dati ogni mese;

la navigazione gratuita sulle piattaforma di chat più comuni, quali per esempio WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat, Line (le chiamate effettuate tramite Internet consumano, invece, i Giga dell’offerta);

minuti senza limiti verso tutti;

SMS senza limiti verso tutti;

il servizio Doctor TIM Mobile , disponibile al numero 800 500 500 , che potrà essere contattato per ricevere l’assistenza necessaria alla configurazione e all’utilizzo dello smartphone;

Internet sicuro grazie al servizio TIM Safe Web Plus, che protegge contro le principali minacce della rete, quali per esempio il phishing.

I minuti e gli SMS inclusi nella promozione saranno validi sia sul territorio nazionale, sia in roaming nei Paesi Ue verso tutti i numeri di rete fissa e mobile italiana, nonché quelli dei Paesi Ue.

4. TIM Wonder

Nel corso del tempo, l’ingresso sul mercato della telefonia mobile degli operatori virtuali ha portato alla riduzioni dei prezzi delle offerte e alla sempre maggiore diffusione delle tariffe operator attack, ovvero quelle nate per recuperare i clienti persi.

TIM Wonder rientra tra questo genere di offerte: si tratta, infatti, di una promozione riservata ai clienti che passano a TIM da ho. Mobile e LycaMobile.

Ha un costo di 9,99 euro al mese, più 25 euro una tantum per la nuova SIM, e comprende:

le chiamate illimitate;

50 Giga di traffico mensile.

5. TIM Wonder Six

L’offerta TIM Wonder Six, invece, è riservata ai clienti che effettuano la migrazione da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali, mantenendo dunque il vecchio numero di telefono.

Ha un costo di 9,99 euro al mese, più 25 euro una tantum per la nuova SIM, e comprende:

le chiamate illimitate;

70 Giga di traffico mensile.

Le promozioni che si possono attivare con meno di 10 euro al mese sono davvero molto interessanti. Ovviamente, se si fosse disposti a spendere qualcosa in più, si avrebbe la possibilità di sottoscrivere anche offerte ancora più corpose, come quelle con Giga illimitati, oppure quelle di tipo 5G.