C'è un passaggio segreto geologico sotto Panama: cosa potrebbe rivelare

Sotto a Panama c’è un passaggio segreto geologico che potrebbe spiegare perché le rocce del mantello terrestre si trovano a più di 1.609 chilometri da dove hanno avuto origine. L’apertura è situata a circa 100 km sotto la superficie terrestre e consentirebbe, a un flusso di materiali del mantello, di viaggiare dalle isole Galápagos fino sotto Panama. Questa particolare forma di trasporto, mai scoperta finora, potrebbe anche aiutare a rispondere al perché il Paese sull’istmo che collega l’America centrale a quella meridionale ha pochissimi vulcani attivi. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Lo studio sul passaggio segreto geologico

Sulla costa occidentale dell’America centrale, la placca tettonica di Cocos sta spingendo la crosta oceanica sotto la crosta continentale delle placche tettoniche nordamericane, caraibiche e panamensi, in un processo chiamato subduzione. Questa zona di subduzione crea una linea di vulcani chiamata Arco vulcanico centroamericano. Ma il vulcanismo si ferma nel Panama occidentale, ha spiegato David Bekaert, uno studioso post-dottorato in chimica marina e geochimica presso la Woods Hole Oceanographic Institution nel Massachusetts.

Per comprendere come funziona la subduzione dell’area centroamericana, i ricercatori hanno approfondito la geochimica della regione, raccogliendo campioni di roccia vulcanica e campioni di gas e fluidi dalle sorgenti termali. Il team si è particolarmente concentrato sugli isotopi di elio e piombo. Normalmente il mantello è per lo più costituito da rocce silicatiche, che sono rocce con una particolare struttura di silicio e atomi di ossigeno. Gli studiosi hanno scoperto però che c’erano alcune strane anomalie sotto l’America Centrale. Nella Panama occidentale e dietro l’arco vulcanico in Costa Rica, Bekaert ha affermato di aver individuato delle composizioni geochimiche simili a quelle che si trovano nelle Isole Galápagos, molto distanti dall’area.

Cosa rivelerebbe il passaggio segreto geologico

Gli scienziati si sono quindi rivolti all’imaging sismico del mantello, che utilizza le onde sismiche per mappare ciò che c’è sotto la superficie, e alla modellazione al computer per cercare di spiegare cosa potrebbe succedere e hanno scoperto che la soluzione sarebbe nelle profondità di Panama. Quando una placca tettonica scivola sotto un’altra placca tettonica durante la subduzione, quella placca in subduzione non scompare; mantiene la sua struttura, riscaldandosi e deformandosi solo gradualmente. “Appena sotto Panama, c’è un foro che consente l’afflusso di questi componenti del mantello", ha detto Bekaert. La “finestra” può essere il risultato di una frattura naturale e preesistente nella crosta di Cocos in subduzione, oppure può essere un luogo in cui la crosta si è spezzata durante la subduzione. In ogni caso, lascia passare i materiali, da un lato all’altro della lastra e collega in questo modo le Galapagos a Panama.

Riguardo all’inattività dei vulcani nel Paese centroamericano, la spiegazione potrebbe essere rintracciata proprio nell’esistenza della fessura nella crosta che sarebbe ricca d’acqua e renderebbe difficile far passare il magma. Un’altra ricerca ha invece individuato un “mondo nascosto” nel nucleo interno della Terra, mentre recentemente si è ipotizzato che il nostro pianeta potrebbe essersi sviluppato attorno a un nucleo di roccia aliena.

Stefania Bernardini