Passare a un nuovo operatore telefonico: le 3 regole d'oro

Cambiare operatore telefonico (fisso o mobile) è una decisione che può comportare diversi vantaggi, sia dal punto di vista economico – si sceglie infatti una soluzione che costa di meno rispetto a quella che si possiede già – sia dal punto di vista dei servizi che si potranno ottenere.

Prendiamo in considerazione un’offerta Internet casa: chi ne ha sottoscritta una tanto tempo fa, avrà probabilmente una promozione solo Internet o starà ancora pagando il vecchio canone telefonico.

Oggi invece potrebbe avere un’offerta di tipo all inclusive con:

Internet illimitato;

chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza dover pagare il canone telefonico;

servizi extra inclusi.

Nell’ipotesi in cui si volesse passare a un nuovo operatore, ecco quali sono le 3 regole d’oro da seguire.

Scopri le migliori offerte per cambio operatore telefonico

1. Confrontare le offerte

La comparazione tra le offerte rappresenta il modo migliore per riuscire a individuare la soluzione più conveniente e che si adatta meglio alle proprie esigenze. Oggi esistono dei tool che sono stati creati proprio per il confronto tra le promozioni Internet casa e mobile.

Utilizzarli è semplicissimo. Per esempio, nel caso di quello offerto da SOStariffe.it:

non sarà necessaria alcuna registrazione;

non si dovranno spendere costi extra, in quanto lo strumento si potrà utilizzare in modo gratuito.

In questo modo si potrà velocizzare il processo di ricerca e avere accesso a una sola pagina di comparazione, nella quale saranno disponibili tutte le migliori offerte in commercio, con annessi prezzi e caratteristiche.

Confronta le migliori offerte Internet casa

2. Effettuare una verifica della propria copertura di rete

Oltre al confronto tra le promozioni in commercio, quando si parla di telefonia (fissa e mobile) è indispensabile effettuare una verifica della copertura di rete prima di procedere con la sottoscrizione di una data promozione.

La verifica potrà essere effettuata su un portale dedicato alla comparazione tra le offerte, oppure direttamente sul sito dell’operatore con il quale si vorrebbe attivare una nuova promozione.

In questo modo, si potrà conoscere in anticipo se si potrà navigare:

alla velocità della rete di tipo FTTH , in grado di raggiungere 1 Giga in download, o addirittura 2,5 Giga in download con alcuni operatori;

con la fibra FTTC, che permette di navigare fino a 200 Mega in download;

con la connessione di tipo ADSL, che consente di connettersi a 20 Mega in download.

Nell’ipotesi in cui non si fosse raggiunti da tali tecnologie di rete, si potrà comunque optare per la sottoscrizione di una promozione di tipo FWA, oppure satellitare. Le prime sono disponibile a prezzi davvero molto competitivi e permettono di navigare a velocità maggiori rispetto a quelle di una rete di tipo ADSL.

Attiva una promozione Internet più veloce ed economica

3. Approfittare delle offerte combinate

Dalla comparazione tra le offerte, dovrebbe emergere un vantaggio davvero interessante: la possibilità di poter sottoscrivere un’offerta combinata fisso + mobile, ovvero una promozione per Internet casa e Giga mobile con lo stesso operatore.

In questo modo, si potranno ottenere degli sconti aggiuntivi e avere accesso a prezzi più bassi rispetto a quelli che si dovrebbero sostenere nel caso di sottoscrizione singola. Nell’ultimo periodo, inoltre, si è diffusa anche una nuova tendenza.

Si tratta degli sconti su una promozione Internet casa riservata ai già clienti mobile degli operatori. Sono disponibili offerte di questo tipo da parte di:

WINDTRE;

TIM;

Vodafone;

Iliad.

Si tratta di una grande opportunità per i già clienti mobile, che potranno attivare promozioni Internet casa con Internet illimitato a un costo inferiore ai 25 euro al mese. Le possibilità non sono comunque finite.

Le offerte combinate sono davvero molto interessanti in quanto permettono di poter avere sulla propria SIM mobile anche Giga illimitati a prezzi davvero irrisori (in alcuni casi, anche a costo zero).

In un mercato della telefonia mobile in cui le offerte comprendono un numero sempre più alto di Giga, per avere Giga illimitati sul proprio smartphone si devono ancora spendere cifre eccessive. In questo modo, invece, si potranno ottimizzare i costi e accedere a grandi vantaggi.

Mettendo insieme i 3 suggerimenti elencati fin qui, sarà praticamente impossibile riuscire a sbagliare nel processo di scelta che porterà a passare a un nuovo operatore telefonico. Altre informazioni utili in merito potrebbero essere legate a costi e tempi

Nel passaggio da un operatore a un altro non dovranno infatti essere pagate delle penali e sarà il nuovo fornitore a occuparsi di eventuali questioni burocratiche. Quello che si dovrà fare è:

procedere con l’eventuale restituzione del modem, se prevista;

pagare un’ultima mensilità, la quale corrisponderà al costo di disattivazione della linea.

Si potrà iniziare a usufruire della nuova offerta sottoscritta in un periodo compreso tra gli 8 e i 12 giorni di tempo.