Passare a Very Mobile: le migliori offerte di agosto 2020

Per dare un taglio ai costi della tariffa del proprio smartphone è possibile passare a Very Mobile ed attivare una delle migliori offerte di agosto 2020. Very Mobile è uno degli operatori virtuali di riferimento del mercato di telefonia mobile italiano. Il provider fa parte del gruppo WindTre di cui utilizza la rete mobile per l’erogazione dei suoi servizi voce e Internet.

Per il mese di agosto 2020 scegliere di passare a Very Mobile può essere una scelta vincente. L’operatore, infatti, propone diverse tariffe di sicuro interesse con la possibilità di dare un taglio netto ai costi per lo smartphone senza rinunciare ad un’offerta completa con tanti minuti, SMS e soprattutto GB disponibili ogni mese.

Very 4,99

La soluzione più economica per passare a Very Mobile è rappresentata dall’offerta Very 4,99. Questa tariffa è una delle offerte più interessanti dell’intero mercato di telefonia mobile, garantendo un buon bundle di minuti, SMS e GB ad un prezzo decisamente contenuto. È importante sottolineare, in ogni caso, che l’offerta in questione non è disponibile per tutti ma si rivolge ad un target ben preciso di utenti.

Ecco i dettagli di Very 4,99:

• minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

• SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

• 30 GB in 4G, con velocità limitata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload, disponibili ogni mese; in caso di esaurimento del bundle dati, l’utente può anticipare il rinnovo mensile senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta; anticipando il rinnovo si azzererà il contatore dei GB e sarà possibile continuare a navigare

• tutti i servizi accessori (Ti Ho Cercato, Ring Me, HotSpot) sono disponibili senza costi aggiuntivi

• in roaming in UE l’utente può utilizzare minuti ed SMS senza limiti e sino a 2,7 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

Very 4,99 presenta un costo periodico di appena 4,99 Euro al mese a tempo indeterminato e con addebito su credito residuo. Non sono previsti vincoli di permanenza, costi nascosti o altre limitazioni per l’utente. Per eseguire una ricarica Very Mobile, per il saldo del costo mensile, basterà recarsi in un centro convenzionato o effettuare una ricarica online, dal sito o dall’app Very Mobile.

L’offerta in questione è disponibile con un costo di attivazione di 5 Euro. La SIM, che non prevede costi aggiuntivi, verrà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione. Per l’attivazione di Very 4,99, quindi, sarà necessario affrontare una spesa di 9,99 Euro al momento della sottoscrizione (costo primo mese + contributo di attivazione). Successivamente, l’offerta si rinnoverà al costo di 4,99 Euro al mese a tempo indeterminato.

Come anticipato in precedenza, Very 4,99 non è disponibile per tutti. L’offerta, con tutte le condizioni ed i costi elencati, può essere attivata soltanto richiedendo la portabilità del numero da uno specifico operatore oppure richiedendo un nuovo numero di telefono.

Per quanto riguarda l’attivazione con portabilità, l’elenco degli operatori compatibili con questa tariffe è il seguente:

• BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

Per attivare Very 4,99 è possibile fare riferimento al sito Very Mobile, seguendo la procedura di sottoscrizione guidata che può essere completata in pochi minuti.

Very 6,99

Un’altra ottima soluzione per passare a Very Mobile e massimizzare i vantaggi legati alla tariffa per lo smartphone è rappresentata da Very 6,99. L’offerta in questione segue lo stesso schema di quella vista in precedenza ma, a fronte di un costo leggermente più alto, va ad offrire un bundle di GB decisamente maggiore, risultando una scelta ideale per tutti gli utenti che hanno bisogno di tanti GB per navigare ogni mese.

Very 6,99 presenta le seguenti caratteristiche:

• minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

• SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

• 100 GB in 4G, con velocità limitata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload, disponibili ogni mese; in caso di esaurimento del bundle dati, l’utente può anticipare il rinnovo mensile senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta; anticipando il rinnovo si azzererà il contatore dei GB e sarà possibile continuare a navigare

• tutti i servizi accessori (Ti Ho Cercato, Ring Me, HotSpot) sono disponibili senza costi aggiuntivi

• in roaming in UE l’utente può utilizzare minuti ed SMS senza limiti e sino a 3,3 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

L’offerta in questione presenta un costo periodico di 6,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo di permanenza o costo extra. Anche in questo caso, inoltre, è previsto un contributo di attivazione di 5 Euro che va a sommarsi al costo del primo mese per determinare la spesa iniziale per la sottoscrizione della tariffa (pari quindi a 11,99 Euro e, dal secondo mese, a 6,99 Euro al mese).

Very 6,99 non è disponibile per tutti. Quest’offerta, infatti, è disponibile esclusivamente richiedendo la portabilità del proprio numero di cellulare da operatori specifici. Ecco l’elenco completo dei provider “compatibili” con l’attivazione dell’offerta da 100 GB dell’operatore:

• BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

Very 6,99 può essere attivare direttamente online, tramite il sito dell’operatore, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente.

Per chi attiva un nuovo numero di cellulare, inoltre, è possibile attivare Very 7,99. Quest’offerta riprende tutte le caratteristiche di Very 6,99 (a partire dai 100 GB al mese) ma è disponibile con un costo periodico di 7,99 Euro al mese. Anche in questo caso, è presente un contributo di attivazione di 5 Euro mentre la SIM è gratuita. L’offerta è disponibile tramite attivazione online.

Very 11,99 e Very 13,99

Le offerte speciali da meno di 10 Euro al mese che Very Mobile propone ad agosto 2020 sono riservate ad un target specifico di clienti che richiedono la portabilità del numero da operatori selezionati oppure richiedono l’attivazione di un nuovo numero di cellulare. Il provider è presente sul mercato anche con altre due tariffe, Very 11,99 e Very 13,99, che possono essere attivate da chi richiede la portabilità da:

• TIM, Vodafone, WINDTRE, Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu

Le offerte in questione sono le seguenti:

• Very 11,99: minuti ed SMS illimitati e 30 GB in 4G (velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) al costo di 11,99 Euro al mese e con un contributo di attivazione di 5 Euro; anche in questo caso, per chi finisce i GB c’è la possibilità di anticipare il rinnovo mensile e azzerare il contatore; da notare, inoltre che tutti i servizi accessori sono già inclusi nel canone; in roaming in UE è possibile utilizzare minuti e SMS senza limiti e sino a 5.7 GB al mese senza costi aggiuntivi

• Very 13,99: minuti ed SMS illimitati e 30 GB in 4G (velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) al costo di 13,99 Euro al mese e con un contributo di attivazione di 5 Euro; come visto in precedenza, in caso di esaurimento dei GB c’è la possibilità di anticipare il rinnovo mensile e tutti i servizi accessori sono già inclusi; in roaming in UE è possibile utilizzare minuti e SMS senza limiti e sino a 6.6 GB al mese senza costi aggiuntivi

Sia Very 11,99 che Very 13,99 sono attivabili direttamente online con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione.

Come funziona l’attivazione online di un’offerta Very Mobile

Passare a Very Mobile tramite attivazione online è molto semplice. La procedura di sottoscrizione delle tariffe dell’operatore è davvero rapida. Tramite il sito del provider, in pochi minuti, sarà possibile completare la registrazione.

La SIM sarà poi spedita, gratuitamente, all’indirizzo indicato dall’utente senza alcun costo aggiuntivo.

Per completare l’attivazione online è necessario avere a disposizione:

• i dati anagrafici e un documento di identità dell’intestatario della SIM

• (in caso di portabilità del numero) il numero di cellulare da passare a Very Mobile e il codice seriale della SIM

• un indirizzo e-mail dove verranno inviate le comunicazioni da parte dell’operatore

• l’indirizzo dove si desidera ricevere la SIM acquistata

Dopo aver ricevuto la SIM a casa, basterà scaricare l’app Very per effettuare l’attivazione della SIM e poter iniziare, in pochi minuti, ad utilizzare l’offerta appena sottoscritta per il proprio smartphone.