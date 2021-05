Passare ad un altro operatore: 5 migliori offerte passa a maggio 2021

Passare a un altro operatore rappresenta, quasi sempre, il modo più semplice ed efficace per risparmiare sulla propria offerta di telefonia mobile. Oggi la scelta potrebbe essere un po’ più articolata per il fatto che è presente un numero maggiore di operatori telefonici rispetto al passato.

In linea generale, si può dire che la maggior parte delle offerte siano accomunate dal fattore all inclusive: comprendono, infatti, un bundle di minuti, messaggi e Giga, che in alcuni casi permettono anche di navigare alla velocità del 5G.

Di seguito saranno presentate quali sono le 5 migliori offerte di telefonia mobile per chi sceglie di cambiare operatore nel mese di maggio 2021: come si potrà notare, mentre alcune promozioni sono per tutti, altre sono riservate in modo specifico ad alcuni clienti.



Le offerte che saranno analizzate nelle prossime righe sono quelle degli operatori:

Very Mobile;

Spusu;

Iliad;

TIM;

Vodafone.

Offerte per chi passa a Very Mobile

Very Mobile è l’operatore virtuale di WINDTRE. Le sue offerte mobile sono caratterizzate dal fatto di avere prezzi diversi a seconda dell’operatore di provenienza dal quale si sceglie di effettuare la migrazione.

Per esempio:

i clienti che passano da Iliad, PosteMobile, Coop, Fastweb e altri MVNO potranno attivare una promozione che comprende chiamate e messaggi senza limiti, oltre che 50 Giga di Internet, al costo di 5,99 euro al mese;

la stessa promozione sarà disponibile allo stesso prezzo anche per i nuovi numeri;

gli stessi clienti potranno attivare una promozione disponibile al costo di 6,99 euro al mese che comprende chiamate e messaggi illimitati, e 100 Giga. Questa tariffa avrà invece un costo di 7,99 euro per i nuovi numeri.

La promozione che comprende 30 Giga potrà essere sottoscritta anche dai clienti di altri operatori, quali per esempio TIM, Vodafone e Kena, ma al costo di 11,99 euro al mese. L’offerta mobile con 100 Giga si potrà invece attivare al costo fisso mensile di 13,99 euro.

Scopri di più sulle offerte di Very Mobile

Offerte per chi passa a Spusu

Spusu è un operatore virtuale austriaco che propone delle offerte che possono essere sottoscritte da tutti e che si caratterizzano per la cosiddetta riserva. Nella pratica, tutti i minuti, SMS e giga che non vengono utilizzati nel mese precedente, slittano al mese successivo nel quale vengono trasformati in Giga.

L’offerta al prezzo più basso ha un costo di 5,98 euro al mese e comprende:

2.000 minuti di chiamate;

500 SMS;

50 Giga di Internet e 100 Giga di riserva.

Al costo di 9,99 euro al mese è invece possibile attivare un’offerta che comprende:

2.000 minuti di chiamate;

500 SMS;

100 Giga di Internet e 200 Giga di riserva.

Scopri di più sulle offerte di Spusu

Offerte per chi passa a Iliad

Il vantaggio principale delle promozioni Iliad, oltre alla velocità di navigazione che è maggiore rispetto a quella degli MVNO e alla trasparenza tariffaria, consiste nella possibilità di poter essere sottoscritte da qualsiasi tipologia di cliente (oltre che per i nuovi numeri).

Una delle migliori promozioni in assoluto è Giga 50, disponibile al costo di 7,99 euro al mese + 9,99 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM, nella quale sono inclusi:

le chiamate illimitate;

i messaggi illimitati;

50 Giga di Internet.

Iliad propone anche un’offerta con la quale sarà possibile navigare alla velocità del 5G: si tratta della promozione Giga 100, che prevede chiamate illimitate, messaggi illimitati, 100 Giga di Internet + un contributo una tantum di 9,99 euro per il costo della nuova SIM.

Scopri di più sulle offerte di Iliad

Offerte per chi passa a TIM

TIM ha ideato delle promozioni di tipo all inclusive che potranno essere attivate soltanto dai clienti che scelgono di effettuare il passaggio da determinati operatori.

Nello specifico, si tratta di:

TIM Wonder Six, che ha un costo di 9,99 euro al mese e include 70 Giga di Internet, oltre che le chiamate e i messaggi illimitati: l’offerta potrà essere attivata soltanto dai clienti Iliad, PosteMobile e altri MVNO;

TIM Wonder, che ha un costo di 9,99 euro al mese, comprende le chiamate illimitate e 50 Giga di Internet e potrà essere attivata dai clienti ho. Mobile e Lycamobile.

Scopri di più sulle offerte di TIM

Offerte per chi passa a Vodafone

L’operatore Vodafone propone un’offerta di tipo operator attack, ovvero che può essere attivata soltanto dai clienti che passano da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri MVNO, al costo di 9,99 euro al mese.

La promozione si chiama Special 100 Digital Edition, non prevede costi né per l’attivazione né per la SIM e comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di traffico.

Scopri di più sulle offerte di Vodafone

Alla luce di quanto detto fin qui, si può notare come le migliori promozioni disponibili per cambiare operatore di telefonia mobile sono tutte molto simili per il fatto che sono di tipo all inclusive e permettono di spendere meno di 10 euro al mese.

Quello che cambia, nella pratica, è l’eventuale copertura della rete e la velocità massima di navigazione che sarà possibile raggiungere, la quale, com’è noto, è di gran lunga superiore per gli operatori tradizionali rispetto a quelli virtuali.