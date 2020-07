Passare da Fastweb a TIM: le migliori offerte per cambiare Internet a casa

Passare da Fastweb a TIM è possibile? La risposta è affermativa: non saranno previsti costi di recesso né penali nel caso in cui si decidesse di cambiare la propria offerta Internet a casa con quella di un nuovo operatore.

Le offerte Internet casa di TIM sono la soluzione ideale attraverso la quale è possibile soddisfare un vasto bacino di utenti: questo perché le promozioni TIM si rivolgono non solo agli utenti che possono sottoscrivere un piano in fibra ottica, ma anche a tutti i possibili nuovi clienti che non sono raggiunti da tale tecnologia di rete.



In particolare, le offerte disponibili in promozione e che possono essere attivate con TIM sono Super Fibra, Super ADSL, Super Mega e Super FWA, oltre che la proposta Internet senza limiti: ecco quali sono le differenze e i punti in comune delle cinque proposte messe a disposizione da TIM.

1. TIM Super Fibra

Si tratta dell’offerta Internet casa di TIM con la quale navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload, disponibile al prezzo fisso di 29,90 euro al mese, scontato rispetto al prezzo di listino pari a 34,90 euro al mese.

Il totale mensile include il contributo di attivazione, disponibile a 10 euro al mese per 24 mesi e il modem, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi. La fibra FTTH attualmente copre una lista di più di 100 Comuni: l’elenco completo è disponibile sul sito dell’operatore, sul quale vengono inseriti gli eventuali aggiornamenti.

Sono poi presenti le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili per un periodo di 48 mesi, ma solo nel caso di attivazione online: a partire dal quinto anno si potranno mantenere al costo di 5 euro in più al mese.

La promozione prevede un super pacchetto nel quale sono inclusi gratuitamente, TIMVISION PLUS, che è la piattaforma di streaming di TIM dove vedere diverse tipologie di contenuti in prima visione, e 6 mesi di Disney+, che potrà essere eventualmente rinnovato dal settimo mese in poi, al costo di 3 euro al mese.

In più, è presente una promozione con la quale se si ha una scheda SIM TIM sullo smartphone, attivando TIM Super Fibra si avranno a disposizione Giga illimitati per tutta la famiglia, in omaggio ogni mese con TIM UNICA.

TIM Super fibra può essere personalizzata anche con altre due promozioni speciali, che possono essere sottoscritte online fino al 29 agosto 2020. Si tratta di:

• Super Fibra con DAZN e NOW TV, che è gratuita per il primo mese e non prevede vincoli nel caso in cui si volesse disattivare: dal secondo mese in poi sono previsti 29,99 euro al mese da aggiungere al piano base di 29,90 euro;

• Super Fibra e Netflix, gratuita per il primo mese e poi attivabile con 12,99 euro in più al mese. In questo piano è incluso il piano standard di Netflix, che può essere utilizzato con visione in HD da due dispositivi in contemporanea e il decoder TIMVISION Box, che si riceve direttamente a casa.

2. TIM Super Mega

L’offerta Internet casa di TIM Super Mega permette di navigare con la fibra misto rame, chiamata FTTC, che raggiunge fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload, disponibile al prezzo fisso di 29,90 euro al mese.

Nel piano sono inclusi:

• il modem e il contributo di attivazione;

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate gratuite e illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

• TIMVISION PLUS e 6 mesi gratuiti di Disney+.

3. TIM Super ADSL

Si tratta dell’offerta Internet casa di TIM con la quale navigare alla velocità dell’ADSL, ovvero fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload: il costo è lo stesso previsto per le promozioni in fibra ottica, ovvero pari a 29,90 euro al mese.

L’abbonamento prevede:

• il modem e il contributo di attivazione;

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate gratuite e illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

• TIMVISION PLUS e 6 mesi gratuiti di Disney+.

Com’è possibile notare dall’analisi delle offerte elencate, quella che cambia è unicamente la velocità massima di connessione, ma le caratteristiche delle offerte sono praticamente le stesse. Per sapere quale offerta Internet casa attivare nel passare da Fastweb a TIM si consiglia di effettuare un test della velocità.

4. TIM Super FWA

Tutti quei clienti che non sono raggiunti né dalla fibra né dall’ADSL hanno la possibilità di scegliere tra due promozioni differenti. La prima è TIM Super FWA che sfrutta la connessione tramite onde radio per garantire:

• la velocità di 30 Mega in download;

• la velocità di 3 Mega in upload.

La promozione ha un costo fisso pari a 24,90 euro al mese e comprende:

• il traffico e le chiamate illimitate;

• il modem TIM SUPER FWA;

• il mondo Disney+ incluso per 6 mesi e TIMVISION PLUS.

L’attivazione e il modem non prevedono costi aggiuntivi.

5. Internet senza limiti

Un’ultima soluzione Internet casa è quella che prende il nome di Internet senza limiti: ha un costo leggermente superiore, pari a 32 euro al mese, ma raggiunge praticamente tutta Italia. La connessione ha una velocità massima di 7 Mega in download.

Le chiamate sono a pagamento, mentre il contributo di attivazione è gratuito. Il modem, facoltativo, ha un costo di 4,90 euro al mese, mentre nel caso in cui si volesse attivare TIMVISION si dovranno pagare 5 euro al mese in più.

TIM garantisce a tutti i clienti che effettuano la migrazione da Fastweb un servizio efficace nell’attivazione rapida dell’offerta Internet casa sottoscritta, che si consiglia di sottoscrivere direttamente online, in modo tale da usufruire di tutti i benefici esclusivi che ne derivano.

Per farlo, ci saranno due alternative, disponibili sul sito dell’operatore:

• la prima consiste nel cliccare sul pulsante verde con la scritta Chiamami gratis in modo tale da essere ricontattati da un consulente TIM;

• la seconda nel cliccare sul pulsante rosso Verifica e attiva: si potrà dunque scegliere se attivare una nuova linea fissa oppure se mantenere il proprio numero, scelta da selezionare nel caso di migrazione da un altro operatore. Si dovranno poi inserire Comune, indirizzo e numero civico così da conoscere in anticipo la velocità massima di connessione dalla quale si è raggiunti e seguire i passaggi successivi per completare la sottoscrizione online.