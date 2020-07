Passare da ho. mobile a Iliad: le migliori offerte per cambiare operatore

Cambiare operatore di telefonia mobile mantenendo il proprio numero è una soluzione perfetta per risparmiare sul costo della tariffa mensile e per trovare la soluzione che si adatta meglio alle proprie abitudini di consumo e al proprio portafogli.



Un esempio potrebbe essere quello di passare dall’operatore virtuale di Vodafone ho. mobile a Iliad, azienda francese operante in Italia dal 2016, che oggi rappresenta il quarto player di mercato per numero di clienti.

Quali sono i motivi per i quali scegliere proprio Iliad? Esaminiamo di seguito le peculiarità del fornitore, mettendo in evidenza tutti i benefici che si potrebbero ottenere nel cambio operatore e le caratteristiche specifiche delle varie offerte disponibili.

Passare da ho. mobile a Iliad: perché conviene

Ci sono diversi motivi per i quali le offerte Iliad si differenziano da quelle di altri operatori di telefonia mobile. In primo luogo troviamo il fatto che le promozioni proposte non sono di tipo “attack operator”.

Questo termine viene utilizzato per indicare tutte quelle tariffe che possono essere attivate solo se si effettua il passaggio da un un determinato operatore e che in genere vengono commercializzate con l’obiettivo di attrarre clienti che sono stati persi perché precedentemente “rubati” da un’altra offerta attack operator.

Le tariffe mobile di Iliad sono riservate a tutti: sono inoltre valide non solo nel caso di migrazione, ma anche qualora si decidesse di attivare la promozione su un nuovo numero di telefono.

Trasparenza e chiarezza verso tutti

Un’altra particolarità che rende Iliad unica nel suo genere è rappresentata dal fatto che le promozioni hanno un prezzo fisso per sempre, per davvero: nel corso degli anni non ci saranno dunque aumenti imprevisti dovuti a rimodulazioni né costi nascosti da sostenere.

Trasparenza e chiarezza sono, pertanto, due parole chiave che possono essere utilizzate per descrivere Iliad con una sintesi perfetta, alle quali si può aggiungere anche un terzo termine: convenienza. La fatturazione, inoltre, avviene sempre su base mensile e non è mai a 28 giorni.

Tra le migliori promozioni offerte da Iliad di luglio 2020 ci sono i piani tariffari:

• Voce;

• Giga 40;

• Giga 50.

Ecco in cosa consistono nello specifico e quali sono le tipologie di cliente tipo che dovrebbero preferire una determinata tariffa invece di un’altra.

Voce

L’offerta mobile di Iliad chiamata Voce è la soluzione ideale per tutti quei clienti che sono abituati a chiamare molto, ma che al contempo cercano il risparmio e vogliono spendere poco sulla tariffa del cellulare.

La promozione ha, infatti, un costo pari a 4,99 euro al mese: si tratta di una delle promozioni più convenienti in assoluto, soprattutto se messa al confronto con quelle di altri operatori, in considerazione del fatto che può essere attivata da chiunque.

Nel piano mensile, sono inclusi:

• minuti illimitati verso i numeri nazionali, che potranno essere sfruttati anche in Europa;

• SMS illimitati verso i numeri nazionali, da utilizzare anche in Europa;

• 40 Mega per connettersi da mobile alla velocità del 4G o del 4G+: come anticipato, il punto di forza di questa promozione non è Internet;

• 40 Mega per connettersi in tutti gli altri Stati europei.

L’offerta voce prevede i seguenti servizi inclusi:

• Mi richiami;

• Hotspot;

• Nessun scatto alla risposta;

• Piano tariffario;

• Controllo credito residuo;

• Segreteria telefonica;

• Portabilità del numero.

Giga 40

Giga 40 è la prima proposta per la telefonia mobile che prevede un pacchetto completo attraverso il quale sarà possibile avere accesso a minuti, messaggi e diversi Giga per navigare da mobile alla velocità del 4G o del 4G+.

La promozione ha un costo fisso mensile, nel quale sono inclusi:

• 40 Giga di traffico dati per connettersi da mobile alla velocità del 4G o del 4G+;

• 4 Giga per navigare negli altri Stati europei quando si viaggia;

• minuti senza limiti verso tutti i numeri nazionali, validi anche nel resto d’Europa;

• SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali, validi anche nel resto d’Europa.

Anche in questo caso sono previsti servizi come:

• Mi richiami;

• Hotspot;

• Nessun scatto alla risposta;

• Piano tariffario;

• Controllo credito residuo;

• Segreteria telefonica;

• Portabilità del numero.

Giga 50

La promozione più completa fra tutte quelle proposte da Iliad si chiama Giga 50 e ha un costo mensile di 7,99 euro: come si può ben intuire dal nome stesso della tariffa, sono previsti 50 Giga di traffico dati al mese che permettono di navigare da mobile alla velocità del 4G o del 4G+.

Nel piano sono poi inclusi:

• 4 Giga per navigare negli altri Stati europei quando si viaggia;

• minuti senza limiti verso tutti i numeri nazionali, validi anche nel resto d’Europa;

• SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali, validi anche nel resto d’Europa;

• chiamate e messaggi illimitati verso numeri fissi e mobili internazionali: in particolare sono incluse più di 60 destinazioni estere, i fissi in Europa e i mobili e i fissi in USA e Canada;

• i servizi Mi richiami, Hotspot, Nessun scatto alla risposta, Piano tariffario, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica, Portabilità del numero.

Le tre promozioni sono gratuite: sarà necessario sostenere una tantum il costo della SIM, che è pari a 9,99 euro e che dovrà essere acquistata sia nel caso di attivazione di un nuovo numero, sia nel caso di cambio da un altro operatore, come per esempio quello effettuato da ho. mobile a Iliad.

L’attivazione di una tariffa Iliad comporta un tempo massimo di 3 minuti: è possibile procedere cercando l’Iliad Store o Corner più vicino a casa propria, oppure tramite sottoscrizione online.

Se si dovesse scegliere questa seconda opzione, si dovrà cliccare sul pulsante rosso Registrati disponibile sul sito ufficiale dell’operatore e seguire le istruzioni che appariranno sulla landing di attivazione della promozione.

In particolare si dovrà:

• indicare se si ha intenzione di mantenere il proprio numero o si vuole attivare una nuova SIM;

• procedere con l’inserimento di alcuni dati necessari per la sottoscrizione, quali il numero seriale della SIM nel caso di portabilità, i dati della linea, il metodo di pagamento e l’indirizzo di spedizione presso il quale si riceverà la SIM per poter disporre, nel più breve tempo