Il PC che costa 39€ ed è grande come una moneta da 50 cent

Altro che portatile, è talmente piccolo che quasi si rischia di perderlo. Via Kickstarter è stato lanciato un mini pc dalle dimensioni di soli 26X23 millimetri, circa 1X0,9 pollici. Praticamente come una moneta da 50 centesimi. Si tratta di Pocuter, un computer dotato di un display OLED a colori, compatibile con Arduino IoT e che offre connessione via Bluetooth o Wi-fi. La scheda conta anche su 3 pulsanti programmabili, accelerometro, sensori di temperatura e ambientale e microfono. Il costo? Soli 39 euro con spedizioni che dovrebbero partire a dicembre.

Il mini computer da 39 euro

Pocuter è alimentato da un chip ATSAMD21G18A ARM Cortex-M0+ a 32 bit. Altre caratteristiche includono l’ESP32 con connettività tramite Bluetooth e Wi-Fi e un connettore per scheda microSD che consente di espandere lo spazio di archiviazione del mini pc fino a 512 GB. La scheda è inoltre dotata di funzionalità PPG. Il minuscolo microcomputer include anche un piccolo modulo di ricarica tutto in un oggettino delle dimensioni di una moneta. Completo di batteria l’alloggiamento ha uno spessore di 11 mm o 0,43 pollici. L’OLED a colori integrato offre una risoluzione di 96×64 pixel all’interno di un pannello da 0,95 pollici in grado di visualizzare immagini a colori a 16 bit luminose e sature. 256 KB di Flash interna e 32 KB di SRAM con un core ARM® Cortex®-M0+ a 32 bit in esecuzione a 48 MHz.

Il progetto può essere sostenuto su Kickstarter a partire da 39 euro e, se tutto procederà secondo i piani degli sviluppatori, i primi Pocuter potrebbero essere spediti in tutto il mondo da fine 2021. "Carica infinite immagini e altre cose sul tuo mini pc con una scheda micro SD che agirà come hard disk per il tuo… Pocuter!", spiegano nel video promozionale. Un microfono a condensatore electret integrato, ampiamente utilizzato anche negli smartphone, consentirebbe comandi vocali, dettatura di testo e registrazione delle voci. Insieme a un altoparlante riuscirebbe persino a fare le chiamate. L’accelerometro a 3 assi permetterebbe al Pocuter di rilevare il movimento e in che direzione è inclinato. Il minuscolo computer è una rivoluzione tutta da scoprire.

Stefania Bernardini