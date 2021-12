Peaky Blinders 6: chi si rivede

La sesta e ultima stagione di Peaky Blinders sta per arrivare su Netflix. La serie crime in costume giunge alla conclusione dopo tanti momenti divenuti iconici, personaggi dalle mille sfumature, donne influenti e uomini determinati, ma anche conflitti e tante domande rimaste sospese, a cui bisognerà rispondere negli episodi finali.

La produzione dell’ultima stagione si è bloccata più volte a causa della pandemia e del decesso di uno dei membri del cast, Helen McCrory. La quinta stagione è stata rilasciata ormai più di due anni fa. La famiglia Shelby sarà ancora una volta la protagonista della serie ambientata a Birmingham degli anni Venti. Purtroppo, non si conosce ancora la data ufficiale relativa al rilascio della sesta stagione, ma si parla dei primi mesi del 2022. Nelle ultime ore, una notizia ha animato il pubblico: nella sesta stagione ci sarà il ritorno di un personaggio molto amato, uno dei principali rivali del protagonista Thomas Shelby.

Peaky Blinders 6: il ritorno di Tom Hardy

Finalmente è ufficiale: Alfie Solomons, interpretato dall’attore britannico Tom Hardy ritornerà nel capitolo conclusivo della serie tv.

Tom Hardy è uno degli attori più importanti del panorama mondiale, ha raggiunto il successo con la sua apparizione nel film Inception di Christopher Nolan, ma la sua filmografia è molto lunga. Ha lasciato il segno anche in Peaky Blinders, dove interpreta Alfie Solomons, l’antagonista di Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy.

Solomons è stato uno dei personaggi principali, ha coinvolto il pubblico dalla seconda alla quarta stagione, quando dopo aver tradito per l’ennesima volta Tommy e la sua famiglia, viene ucciso. O almeno così sembrava, anche se molti fan fin da subito non hanno creduto alla sua morte.

Alla fine della quinta stagione è stato rivelato che Solomons era vivo, nonostante avesse il volto sfigurato, e si nascondeva a Margate. Ma non era chiaro se dovesse effettivamente tornare e prendere parte attiva nella trama. L’arcano è stato svelato: Tom Hardy, nei panni di Solomons, tornerà a tutti gli effetti e influirà sulla storia di Peaky Blinders.

Peaky Blinders 6: cosa succederà

Anthony Byrne, direttore di Peaky Blinders, ha annunciato che la serie riprenderà dall’attimo in cui Tommy Shelby si sta puntando la pistola alla testa, in un momento di totale sconforto dopo la morte della moglie.

Il capitolo conclusivo sarà ambientato negli anni Trenta, durante l’ascesa di nazismo e fascismo. Tommy si ritroverà davanti a numerosi bivi, ma essendo la stagione conclusiva, il pubblico potrà avere tante risposte.

In realtà, la sesta stagione non corrisponderà alla conclusione effettiva della storia: l’ideatore Steven Knight aveva annunciato che arriverà un film, i cui lavori inizieranno nel 2023 e metterà la parola "fine" all’intera saga.

Nel frattempo, il pubblico ipotizza la data di uscita della serie tv: inizialmente dovrebbe uscire in Inghilterra e in seguito in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo. Si parla dei primi mesi del 2022.