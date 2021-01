Peaky Blinders: dopo la serie, arriva il film

Peaky Blinders negli ultimi anni si è collocata sulla cima dell’Olimpo delle serie tv, maturando un incredibile successo in tutto il mondo. È infatti uno dei titoli principali di Netflix, nonché uno dei più longevi.

Ad oggi, sulla piattaforma è possibile guardare le prime cinque stagioni, mentre una sesta e conclusiva è in lavorazione. Come è successo per altri prodotti, anche le riprese di Peaky Blinders sono state rimandate a causa della pandemia. Si dovrà attendere circa un anno per guardare le nuove puntate. Nelle scorse ore, il creatore dello show Steven Knight ha fatto trapelare una notizia davvero interessante: la serie si concluderà, ma la storia di Peaky Blinders continuerà in altra forma. In seguito a questa anticipazione, i fan hanno subito ipotizzato che si tratti di un film ispirato alla serie. La storia si concentrerà sulla guerra tra due famiglie rivali, ma il futuro del progetto dipende anche dai risultati che otterrà la sesta ed ultima stagione.

Peaky Blinders: uno spin-off o un film in arrivo?

I fan dello show attendono ormai da un anno l’uscita dei nuovi episodi, che sono stati rimandati a causa della pandemia. Nelle ultime ore sono uscite due notizie legate alla serie di Netflix: la prima è che, finalmente, è iniziata la produzione della sesta stagione; la seconda è che la storia verrà trasformata in un film da proiettare nelle sale cinematografiche quando la situazione tornerà alla normalità.

Entrambe le notizie sono state date dal creatore Steven Knight in un comunicato. Ha avvertito che la serie sta per tornare “col botto”. Assicura che sarà la più spettacolare ed emozionante dell’intero ciclo, perché l’intenzione è quella di terminare nel migliore dei modi, lasciando un magico ricordo nella mente del pubblico.

Rilascia poi un’anticipazione sulla trama: ritroveremo la famiglia Shelby in estremo rischio, ma tutto verrà gestito senza tralasciare un minimo particolare. Alla fine della nota lancia poi un’anticipazione sull’evoluzione dello show: “Anche se la serie sta per finire, la storia continuerà in altra forma”. E questa è la ciliegina sulla torta e probabilmente significa che Peaky Blinders sbarcherà sul grande schermo. Anche perché i rumor su un probabilmente film girano già da più di un anno. Alcuni, invece, parlano di uno spin-off ambientato tra le Guerre Mondiali. Per avere notizie certe si dovranno attendere notizie ufficiali.

Peaky Blinders 6: uscita

Chi non ha ancora iniziato Peaky Blinders può ancora approfittarne per recuperare le vecchie puntate, disponibili su Netflix. D’altronde l’uscita della sesta stagione non è stata ufficializzata.

Il produttore esecutivo Caryn Mandabach aveva parlato nelle scorse settimane di un rigido protocollo di sicurezza per il cast e tutta la troupe impegnata nel progetto: «La sicurezza è la nostra priorità. Grazie a tutti i fan di “Peaky” che sono stati tanto pazienti e di supporto. I copioni di Steve sono incredibili e segnano la fine di una storia epica che ha intrattenuto pubblico fin dall’inizio nel 2013, ma il mondo di “Peaky Blinders” andrà di certo avanti».

E come dargli torto? Peaky Blinders è uno dei prodotti di maggiore successo negli ultimi anni e lasciarlo finire con la serie tv sarebbe un’occasione sprecata. Chi ha amato questo titolo può comunque trovarne di simili nelle diverse piattaforme di streaming.