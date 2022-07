Pentola e bilancia smart: l'offerta imperdibile su Amazon

Cucinare in estate è davvero faticoso. Sia per chi resta in città a lavorare che per chi si trova in vacanza. Il desiderio di tutti è di avere sottomano una pentola magica dove inserire tutti gli ingredienti per ottenere, dopo pochi minuti di cottura, piatti pronti, completi e gustosi. Un sogno? No, non più, perché la tecnologia ha fatto passi da gigante anche in cucina.

La pentola Moulinex Cookeo, infatti, abbinata alla bilancia digitale Grameez si comporta esattamente come una pentola magica. Ovviamente non è magia, ma tecnologia applicata alle cotture. Infatti, la pentola elettrica Moulinex Cookeo è una "multicooker" e ciò significa che è possibile impostare diversi tipi di cottura e anche una partenza ritardata della cottura, dal menu di configurazione della pentola. Insomma, Moulinex Cookeo con la bilancia digitale Grameez, che attraverso l’app My Cookeo suggerisce oltre 200 ricette, è l’elettrodomestico Smart da avere sempre in cucina. Oggi, tra l’altro, grazie allo sconto Amazon sul bundle di pentola e bilancia questo dispositivo di cottura è diventato anche conveniente.

Cookeo e Grameez: caratteristiche tecniche

Con la pentola elettrica e multifunzione Moulinex Cookeo è possibile effettuare tre tipi di cottura diversi: a vapore, a pressione o in modalità classica. Si possono impostare, inoltre, anche tre valori per le temperature: bassa, media e alta (più una quarta temperatura di riper riscaldare senza cuocere) e un timer per avviare le cotture in un secondo momento.

La pentola Moulinex Cookeo ha una potenza di 1.600 W e può cuocere anche porzioni per 4 persone senza l’effetto "bollitura". Il consumo elettrico non eccessivo ci permette di usare questa pentola smart anche insieme ad altri elettrodomestici, anche con un contratto di fornitura elettrica tradizionale da 3 kW.

Il display LED anteriore con tasti touch screen serve a impostare modalità e tempi di cottura così come anche la funzione per tenere in caldo i cibi o il timer per avviare la partenza ritardata, comodissima se stiamo fuori tutta la giornata ma vogliamo trovare al rientro a casa la cena pronta.

La bilancia digitale Grameez collegata all’app My Cookeo e alla pentola grazie al Bluetooth, invece, ottimizza ulteriormente temperature e tempi di cottura in base agli ingredienti che andiamo a pesare. Dalle informazioni inviate dalla bilancia all’app è possibile ottenere tante ricette, tra le oltre 200 presenti in archivio.

Moulinex Cookeo + Grameez: l’offerta Amazon

La pentola elettrica e multifunzione Moulinex Cookeo, inclusa la bilancia digitale Grameez, costa 249 euro, ma oggi possiamo ottenere uno sconto che porta il prezzo finale a 222,90 euro (-26,10, -10%).