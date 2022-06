La pentola smart che ti regala tempo è in offerta e ora costa pochissimo

Una delle grandi sfide della bella stagione è rappresentata dai fornelli: preparare pasti per la famiglia è un’attività che regala soddisfazione, ma con il caldo e la voglia di andare al mare rappresenta anche una fatica. Questi piccoli problemi di gestione quotidiana possono essere brillantemente risolti grazie alla tecnologia e ad una pentola smart. Come la Moulinex Cookeo+, una pentola elettrica multifunzione che unisce in un solo dispositivo 6 diversi tipi di cottura, tra cui a pressione e a vapore.

Le pentole elettriche, in effetti, rappresentano una di quelle invenzioni che possono rivoluzionare la vita di una persona: si inseriscono gli ingredienti nel contenitore, si imposta un programma di cottura, si avvia e la nostra partecipazione alla preparazione di un pasto termina qui. E quasi come per magia la pentola ci restituisce gli ingredienti cotti alla perfezione e soprattutto senza bruciature. Il vero vantaggio, però, consiste nel programmare le cotture e lasciare che la pentola faccia tutto da sola senza il nostro controllo. Aggiungiamo che i tempi di cottura per cosce di pollo, arrosti, legumi o patate sono praticamente dimezzati e che mentre si cuociono possiamo uscire di casa tranquillamente. Per questo modello è anche disponibile l’app Cookeo, che suggerisce sempre nuove ricette tenendo conto del modello della pentola e delle impostazioni di cottura.

Moulinex Coockeo +: caratteristiche tecniche

La pentola Moulinex Cookeo+ ha una potenza di 1.600 W ed è progettata per gestire anche cotture molto lunghe. In dotazione sono inclusi anche due recipienti, ognuno con una capacità di 6 litri, dunque si possono preparare pasti per 4-6 persone.

Sulla parte anteriore troviamo un display LCD che mostra il menù e le operazioni da seguire per preparare la pentola. Più in basso si trovano i tasti per selezionare l’avvio della cottura o tornare indietro. Dal display è possibile selezionare 4 menù: ingredienti, ricette, manuale e preferiti.

La Moulinex Cookeo+ ha 6 preferenze di cottura: a pressione, a vapore, stufatura, rosolatura (media o alta) e riscaldamento. La modalità di cottura a pressione può essere avviata senza che ci sia sorveglianza.

La pentola Moulinex Cookeo dispone di un timer, anche con partenza ritardata, e i recipienti sono rivestiti in ceramica e lavabili in lavastoviglie.

Pentola Moulinex Cookeo +: l’offerta di Amazon

La pentola Moulinex Cookeo+ Multicooker è un dispositivo che non costa molto: 181 euro. Al momento, tra l’altro, è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 168 euro (-13 euro).

Pentola Moulinex Ce851A Cookeo + Multicooker

Per chi invece è alla ricerca di una pentola elettrica più sofisticata, più smart e con connessione WiFi, troverà nella pentola Moulinex Cookeo Touch WiFi un valido aiutante.

Dotata di un ampio display inclinabile, la pentola Moulinex Touch offre la possibilità di impostare 100 ricette da cuocere in 10 minuti, oppure di inserire gli ingredienti a disposizione per suggerire ricette. Inoltre, dal display è possibile seguire le ricette o per immagini o con video tutorial.

Grazie all’app Cockeo e alla connessione WiFi la pentola può recepire sempre nuove ricette e aiutarci a impostare i piani di cottura. La pentola Moulinex Touch WiFi, essendo un prodotto più complesso dal punto di vista elettronico, ha un prezzo superiore: è in vendita a 449 euro.

Pentola Moulinex Touch WiFi