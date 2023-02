Per una volta Instagram e TikTok fanno l'opposto

Il mondo dei social, si sa, non brilla affatto per originalità e tutti copiano tutti. Anche abbastanza spudoratamente, a dire il vero. Tanto che le Stories di Instagram sono identiche (anche nel nome) a quelle lanciate precedentemente da Snapchat. Ma anche a quelle lanciate dopo da Facebook e ancora dopo da YouTube.

L’ultimo arrivato è TikTok, con i suoi video brevi che sono stati copiati da Instagram (Reels), Facebook (Reels) e YouTube (Shorts). Ma poi è stato TikTok a copiare i video sempre più lunghi degli altri social, fino a diventare quasi YouTube. E sempre lui, TikTok, da buon ultimo ha iniziato a proporre le Storie ai suoi utenti. Ma c’è qualcosa che, al contrario, i social fanno in modo diverso: lo shopping. Sul tema, infatti, si registra una delle ormai rarissime differenze tra Instagram e TikTok.

Su TikTok sbarca lo shopping diretto

Come riporta AdAge, sito web punto di riferimento per il marketing, TikTok ha iniziato a presentare (per ora negli Stati Uniti) una funzione che consente ai marchi di vendere i propri prodotti direttamente. I primi marchi a sperimentare questa possibilità sono stati Pacsun e il marchio di bellezza KimChi Chic.

TikTok in questo modo propone lo shopping che sarà distinto dal resto dei contenuti e evidenziato da un’icona a forma di borsa che consente all’utente di entrare nel catalogo dei prodotti. Si potranno vedere immagini o video arricchite dalle descrizioni e conoscere i prezzi.

La parte interessante riguarda il carrello, dentro cui sarà possibile inserire prodotti di marchio diverso: ad esempio si potranno acquistare due paia di sneakers di due brand diversi senza dover passare per il pagamento da una piattaforma all’altra.

In questo modo TikTok ha pensato bene di accontentare i suoi utenti, sorpattutto i più giovani, ché hanno iniziato a usare TikTok come un vero e proprio motore di ricerca anche per cercare i prodotti preferiti e per fare acquisti.

Instagram ha rinunciato allo shopping online

Non sappiamo se lo shopping su TikTok avrà successo e sarà il tempo a dircelo. Ma sappiamo che Instagram ha provato a fare la stessa cosa nel 2018 quando le funzioni di shopping furono aggiunte alla piattaforma social. Nel 2020 lo shop su Intagram è stato inserito n una scheda dedicata ma che poi Meta ha confermato all’inizio di quest’anno, e che adesso sta per sparire.

Secondo quanto riferito dalla stessa Instagram questa forma di e-commerce sarà dismesso in favore della raccolta pubblicitaria tant’è che nei giorni scorsi è stata annunciata la chiusura della funzione Live Shopping, che consente ai creatori di taggare i prodotti nelle trasmissioni in diretta. Tuttavia, Meta ha tenuto a far sapere che continuerà a offrire funzioni di shopping su Instagram.