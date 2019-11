Perché Apple sta per lanciare un iPhone (veramente) economico

7 Novembre 2019 - È ben noto che gli smartphone di Apple costino molto di più di quelli Android, a parità di scheda tecnica. È noto anche che molti utenti sono disposti a spendere di più, pur di avere un iPhone. Ma è noto anche che, ormai da più di un anno, le vendite degli iPhone sono in calo. Apple potrebbe presto rispondere a questo problema lanciando un iPhone economico.

È quanto ipotizza già da tempo il noto analista Ming-Chi Kuo, famoso per la sua conoscenza approfondita della catena dei fornitori di Apple, tramite la quale è stato sempre in grado di formulare previsioni molto attendibili sui dispositivi Apple in arrivo. E una delle prossime previsioni di Kuo che potrebbe avverarsi è quella secondo la quale Apple metterà in vendita nel 2020 l’iPhone SE2, cioè il “sequel“, del tanto apprezzato “iPhone economico“, cioè l’iPhone SE venduto da Apple dal marzo 2016 all’estate 2018. Secondo Kuo un eventuale iPhone SE2 potrebbe vendere moltissimi pezzi: la stima dell’analista si aggira tra i 20 e i 30 milioni.

Perché Apple farà l’iPhone SE2

Apple avrebbe più di un motivo per resuscitare l’iPhone SE e venderlo nuovamente, in versione 2020. Il primo, ovviamente, è quello di fermare il calo delle vendite degli iPhone. Il secondo è quello di vendere i propri prodotti in Paesi del mondo che stanno vivendo una crescita economica, ma non hanno ancora una ricchezza pro capite sufficiente per gli iPhone di fascia alta. Il terzo motivo è quello forse più probabile, ragionando a lungo termine: Apple è sempre meno un produttore di hardware e sempre più un fornitore di servizi, come dimostra il recente lancio di Apple TV+. Aumentare il numero di dispositivi Apple circolanti nel mondo equivale ad aumentare anche i potenziali clienti per i servizi di Apple. E questo potrebbe dare una bella spinta ai bilanci dell’azienda di Cupertino.

Quanto costerà l’iPhone SE2

È chiaro, quindi, che Apple avrebbe diversi vantaggi vendendo un iPhone economico. Ma quanto sarà economico? Quale sarà il prezzo dell’iPhone SE2? Oggi il top di gamma di Apple è l’iPhone 11, con prezzi stratosferici, mentre sul sito di Apple si trovano in vendita, come entry level, gli iPhone 8 che partono da 449 euro. Il solito Ming-Chi Kuo ha previsto, a metà ottobre, che Apple venderà l’iPhone SE2 ad un prezzo di 399 dollari, cioè circa la metà di un iPhone 11 con caratteristiche tecniche di base. Secondo Kuo l’SE2 avrà un SoC A13 (come l’iPhone 11), ma solo 3 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage.