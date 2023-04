Perché Sex/Life 3 è stata cancellata da Netflix

Netflix ha cancellato la serie Sex/Life dopo due stagioni. La notizia non è insolita: è successo negli ultimi mesi, con grande disappunto di molti spettatori, anche a 1899, Fate: The Winx Saga, The Warrion Nun e The Midnight Club. In genere la piattaforma di streaming non fornisce una spiegazione ufficiale dell’eliminazione di uno show e le motivazioni dietro la decisione restano dunque speculazioni dei fan e degli addetti ai lavori. Di solito c’entrano il budget oppure lo scarso successo di un titolo. Nel caso di Sex/Life, invece, alcune dichiarazioni dell’attrice protagonista hanno lasciato intendere che potrebbero aver giocato un ruolo anche alcune tensioni sul set.

Sex/Life cancellata: cosa ha detto la protagonista

Sex/Life, le cui prime due stagioni sono visibili su Netflix, è basata sul romanzo 44 Chapters About 4 Men di BB Easton e racconta la storia di Billie Connelly, interpretata da Sarah Shahi, una donna che dopo anni di quiete domestica nei panni di moglie e madre riscopre il lato erotico e libertino della propria vita.

Proprio l’attrice Sarah Shahi, intervistata di recente nel podcast Not Skinny But Not Fat, aveva spiegato a suo parere di non aver ricevuto, durante la lavorazione della seconda stagione, lo stesso supporto che le persone coinvolte nelle serie le avevano garantito in passato. «È diventato qualcosa di molto diverso per me e non ho paura di dirlo», ha aggiunto l’attrice riferendosi a non meglio precisati momenti difficili e che non dimenticherà facilmente.

«Fa parte del mio lavoro. Non andrò sempre d’accordo con ogni regista. Non mi piacerà sempre quello che dovrò fare o dire, ma questo è il mio lavoro. So che non lavorerò più per Netflix dopo quello che sto dicendo, ma non posso mentire», ha aggiunto inoltre Shahi. Anche Stacy Rukeyser, creatrice della serie, sperava si potesse realizzare la terza stagione.

Le misteriose tensioni sul set di cui ha parlato l’attrice protagonista sono la motivazione (o una delle motivazioni) dietro la decisione di cancellare la serie? Netflix non ha confermato né smentito, anche se l’annuncio ufficiale della cancellazione è arrivato giusto pochi giorni dopo l’intervista rilasciata da Shahi. Un portavoce della piattaforma di streaming, stando a quanto riportato dalla stampa statunitense, ha però fatto sapere che il finale della seconda stagione è stato ritenuto la naturale conclusione della storia, anche perché le linee narrative dei principali personaggi si chiudono positivamente.

Sex/Life: cosa succede adesso

L’attrice protagonista di Sex/Life ha recentemente ottenuto il ruolo principale in Judgement, nuova serie di ABC: sarà dunque questo, probabilmente, il prossimo lavoro che la vedrà impegnata. Anche Rukeyser, la creatrice di Sex/Life, secondo la testata Deadline sarebbe impegnata in un nuovo progetto per Netflix.