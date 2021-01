Perché tutti i bambini impazziscono per Among Us

È tra i videogame più apprezzati dai bambini, tanto da meritarsi addirittura il titolo di miglior gioco mobile 2020. Si tratta di Among Us, gioco comparso sulle piattaforme online due anni fa ma salito agli onori della cronaca solo di recente, grazie all’ondata di consensi raccolta dai colorati avatar che compaiono durante lo svolgimento delle partite.

Sviluppato dalla casa di produzione statunitense Innersloth, questo videogame online multiplayer è stato rilasciato per dispositivi mobili con sistema operativo iOS e Android durante il mese di giugno 2018; gli utenti di Windows, invece, hanno dovuto attendere il mese di novembre dello stesso anno per provare l’esperienza offerta da Among Us. È invece più recente il rilascio del titolo per Nintendo Switch, datato dicembre 2020; questa non è però destinata a rimanere l’unica console di gioco, visto che durante il corso del 2021 dovrebbero arrivare le versioni per Xbox One e Xbox Series X|S, aumentando il numero potenziale di giocatori che ogni giorno si imbatte nei rompicapo che hanno reso popolare game. Ma come si svolge e a cosa deve la sua popolarità?

Among Us, come funziona il gioco

Il gameplay di Among Us è semplice ma particolarmente interessante. Al centro vi sono due categorie di personaggi, astronauti e impostori. Compito dei primi è quello di smascherare gli impostori durante gli incarichi assegnati sulla mappa, evitando i loro sabotaggi; i secondi, invece, hanno come obiettivo primario quello di eliminare gli astronauti, il tutto senza essere scoperti e prima del completamento di tutte le attività.

Among Us, perché tanta popolarità

Tanta semplicità, una grafica minimalista ma accattivante e la possibilità di giocare con altri utenti connessi in rete attraverso tutte le piattaforme per le quali il titolo è stato reso disponibile, hanno fatto di Among Us un fenomeno degno di analisi. La popolarità su Twitch, punto di riferimento per tantissimi appassionati di tutto il mondo, ha poi spinto un numero sempre maggiore di gamer verso la scoperta delle dinamiche di gioco a partire dalla scorsa estate.

Attualmente, la piattaforma che in termini di guadagno ha fruttato di più a Innersloth è il PC: il prezzo per il download della versione per computer costa 3,99 euro. Sono invece gratuite le versioni per dispositivi mobili, con pacchetti a pagamento che consentono l’integrazione di nuovi elementi grafici e di gioco, come le skin e i simpatici animaletti che seguono i personaggi nelle mappe. Come però è facile pensare, il successo di pubblico non è stato bissato da quello della monetizzazione, visto che i bundle aggiuntivi – e a pagamento – non risultano indispensabili per poter godere appieno di questo titolo.

Among Us, quale futuro?

A seguito dell’impennata di utenti, Innersloth aveva annunciato di aver messo in programma una sequel di Among Us, andando così potenzialmente a raddoppiare le occasioni di divertimento per i gamer. Solo un mese dopo, però, la casa ha scelto di compiere un passo indietro, cancellando dai piani la nuova versione e decidendo per il futuro di puntare sugli aggiornamenti del nucleo originale, regalando un’esperienza di gioco sempre più avvincente.