PES 2022, la beta gratuita è arrivata ma resterà per poco: come provarla

Buone notizie per gli amanti del calcio: la beta gratuita di PES 2022 è disponibile per il download. Konami ha rilasciato la versione dimostrativa dando la possibilità agli appassionati di toccare con mano la nuova edizione in anteprima rispetto alla data ufficiale della release. Ecco come fare per provarla.

La battaglia tra PES e FIFA, altro esemplare storico del genere realizzato da Electronic Arts, è decisamente più che aperta. Con il rilascio della versione di prova della prima e le recenti immagini trapelate da una beta preliminare della seconda, i fan del football giocato (dalla poltrona) hanno di che divertirsi. Per il titolo di Konami la chiave di volta di questa edizione sarà soprattutto il fotorealismo applicato ai volti dei giocatori. È un dettaglio importante ora più che mai, in particolare per squadre come Atalanta BC e SS Calcio Napoli alla luce dell’esclusiva firmata dalle due società con la casa di progettazione giapponese (mentre EA Sports dovrà "accontentarsi" di rappresentazioni reinterpretate).

PES 2022, come provare la beta

Con la beta messa a disposizione da Konami, gli utenti che la scaricheranno potranno sperimentare gratuitamente una delle tipologie di gioco di PES 2022. Si tratta, come si può notare successivamente all’accesso, di quella online, nelle partite che prevedono lo scontro 1 contro 1.

Effettuare il download è semplice: è sufficiente accedere allo store collegato alla piattaforma che si possiede, direttamente dalla console. All’interno, si procede individuando tramite la ricerca la voce "New Football Game Online Performance Test". L’operazione è necessaria per completare l’analisi relativa alla qualità della connessione ai server della casa produttrice, oltre al funzionamento del matchmaking.

Una volta scaricato – anche se in beta, occupa ben 6,77 GB – si potrà procedere con il gioco vero e proprio sul campo dell’eFootball Stadium, scegliendo tra quattro compagini provenienti da altrettanti campionati: Juventus, FC Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United.

PES 2022, fino a quando si potrà giocare?

Per poter testare in anticipo la demo del gioco di calcio di Konami bisogna essere veloci. Infatti, i possessori di PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One potranno accaparrarsi una copia della beta di eFootball PES 2022 solamente fino al prossimo 8 luglio alla mezzanotte UTC, orario in cui scomparirà dalla memoria del device utilizzato.

C’è un altro dettaglio da non sottovalutare: coloro che sperimenteranno il gioco con la propria console, avranno l’opportunità di vedersi accreditati 25.000 GP, da spendere nella modalità myClub sul titolo dello scorso anno. In attesa del reveal del 21 luglio, perché non lanciarsi in una partita divertendoci ancora con PES 2021 su PS4, attualmente in offerta su Amazon? Meglio non perdere tempo.

Efootball PES 2021 per PS4