Philips, lo smart TV da 43 pollici con gli effetti speciali al minimo storico

Inutile negarlo: da tempo i televisori sono diventati anche pregevoli complementi di arredamento. Devono quindi integrarsi alla perfezione con i colori delle pareti della stanza dove vogliamo metterli e non stonare troppo con il mobilio. Insomma, quando si sceglie un nuovo TV bisogna fare molta attenzione anche al design.

Il Philips 43US7906/12 permette tutto questo e molto di più. Dotato di un design elegante e allo stesso tempo accattivante, l’apparecchio consente di creare sempre l’atmosfera giusta in casa in ogni momento. Merito di LED “intelligenti" in grado di riprodurre le tonalità del programma che stiamo guardando e “proiettarle" sulla parete alle spalle del televisore. Insomma, un dispositivo estremamente valido e versatile, che si adatta alla perfezione a qualunque ambiente domestico.

Philips 43PUS7906/12, smart TV offerta top di Amazon: caratteristiche e funzionalità

Per capire che il Philips 43PUS7906/12 non sia un televisore come gli altri è sufficiente accenderlo. Oltre a garantire una qualità d’immagine (e un’esperienza visiva) superiore alla media, l’apparecchio creerà un’atmosfera capace di rendere più piacevole la visione dei programmi TV. Merito della funzione Philips Ambilight che, grazie a dei LED posti nella parte posteriore del dispositivo, colorerà la stanza con tonalità piacevoli e rilassanti. I LED, infatti, assumeranno le stesse sfumature delle immagini trasmesse dal pannello LCD, creando così un’atmosfera unica.

Lo smart TV dello storico produttore olandese, ovviamente, non è solo apparenza. Come già accennato, infatti, la qualità delle immagini garantita dal pannello LCD LED è decisamente elevata. Merito della compatibilità con le tecnologie Dolby Vision e Dolby Audio, che permettono di godere di un’esperienza visiva senza paragoni: sarà così possibile vedere film e serie TV così come sono stati immaginati da regista e sperimentare un’audio profondo e reale. Insomma, sarà come andare al cinema, o quasi. Inoltre, grazie alla connettività HDMI di ultima generazione e al sistema di riconoscimento automatico della sorgente, il TV attiverà la modalità a bassa latenza nel caso in cui l’utente colleghi una console di gioco e inizi a giocare.

A gestire il tutto troviamo l’ultima versione di Google TV, il sistema operativo per smart TV nato da una costola di Android. Questo vuol dire che moltissime applicazioni che si trovano nel Play Store per smartphone sono disponibili anche sul televisore Philips in offerta su Amazon. Gli utenti avranno così la possibilità di scegliere tra migliaia e migliaia di applicativi differenti, dall’intrattenimento (come le piattaforme di streaming audio e video) ai giochi, passando per utility e produttività. A questo si unisce la compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Assistente: sarà così possibile non solo gestire le impostazioni dello smart TV con semplici comandi vocali, ma controllare i dispositivi della smart home compatibili restando seduti sul divano di casa.

Philips 43PUS7906/12 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Un TV estremamente valido e versatile, dunque, che diventa un assoluto best buy grazie all’offerta top di oggi su Amazon. Il Philips 43PUS7906/12 costa quasi la metà del listino (sconto del 45%), con il prezzo che crolla a 329,00 euro. Acquistandolo oggi dal link più in basso il risparmio è considerevole: l’apparecchio costa quasi 300 euro in meno rispetto al prezzo consigliato.

Philips 43PUS7906/12, smart TV LED 43 pollici con Ambilight, Android TV e compatibile con Alexa