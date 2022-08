Philips: la Smart TV 50 pollici ora costa quasi la metà

L’acquisto di una Smart TV deve tenere conto, per la maggior parte dei casi, di due fattori: la scheda tecnica e il prezzo. Soprattutto se la Smart TV che cerchiamo è nel formato più ambito: i 50-55 pollici, né troppo grande e né troppo piccola ma giusta da collocare in moltissimi ambienti, come un salone anche non troppo grande, la cucina spaziosa o una stanza da letto.

Le offerte di Smart TV da 50 pollici sono molto numerose e quasi tutti i marchi propongono televisori al di sotto della fascia dei 500 euro. Ma il televisore Philips 50PUS7506/12, LED da 50 pollici la cui distribuzione sul mercato italiano è iniziata lo scorso anno, in effetti, soddisfa tantissime caratteristiche tecniche e grazie anche all’incontro tra lo storico marchio dell’elettronica con il gigante globale delle vendite online come Amazon lo possiamo acquistare a un prezzo tagliato quasi della metà. Infatti lo sconto sul prezzo di listino pari al 41% porta il prezzo finale della Smart Tv Philips da 50 pollici a essere davvero molto competitivo.

Philips 50PUS7506: caratteristiche tecniche

Lo schermo della Smart TV Philips 50PUS7506/12 ha un design sottile con le tre cornici laterali praticamente assenti, il pannello LED ha risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e supporta HDR10+ e Dolby Vision.

La qualità delle immagini è molto elevata grazie al processore Philips P5 e all’HDR. Inoltre, lo Smart TV supporta anche il Dolby Atmos sui due altoparlanti per una potenza di 20 W complessivi.

Il sistema operativo presente sulla Smart TV Philips 50PUS7506/12 è il Saphi sviluppato proprio da Philips. L’interfaccia è molto semplice, con supporto supporto alle applicazioni di streaming più diffuse come Netflix o Youtube.

Qualora il sistema operativo non fosse gradito (o qualora non dovesse esserci una app essenziale), lo si potrebbe comunque bypassare del tutto aggiungendo una qualunque chiavetta Android TV o Amazon Fire TV ad una delle 3 porte HDMI (ci sono anche 2 USB, sempre sul retro).

Philips 50PUS7506: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di 629 euro della Smart TV Philips da 50 pollici è già conveniente, ma grazie allo sconto del 41%, il prezzo crolla a 369 euro (-260 euro, -41%).

Smart TV Philips 50PUS7506/12 – LED- 50 pollicino-description QUALITÀ DELLE IMMAGINI HDR: assicura immagini HRD nitide, per una qualità dell'immagine come al cinema. Con Dolby Vision e Dolby Atmos, per un'esperienza immersiva unica

TV GAMING: La dashboard SAPHI offre un facile accesso ai contenuti e il basso input lag tramite HDMI è l'ideale per le attività di gaming e garantisce un'ottima visibilità con poca luminosità mentre Il VRR assicura un gameplay fluido

AUDIO COME AL CINEMA: Il Televisore supporta il sistema audio premium Dolby per un audio ampio, chiaro e pieno di dettagli come al cinema

DESIGN SOTTILE: Questa smart TV 4K ha un design compatto ideale per guardare film alla massima qualità. Adatta a qualsiasi ambiente interno

SPECIFICHE: Smart TV Philips da 50 pollici con cornice nera opaca e app preinstallate, Telecomando TV Philips, dimensioni diagonali dello schermo:126 cm