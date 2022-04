Philips: la Smart TV OLED 4K è a metà prezzo

Le Smart TV OLED costano troppo? In effetti è così: la tecnologia OLED è molto più cara rispetto a quella LCD-LED classica e non tutti possono permettersela. L’ingresso di sempre più produttori orientali in questo segmento del mercato TV sta facendo scendere i prezzi, certo, ma a volte l’affare si nasconde in un modello di qualche anno fa.

Guardando ai modelli degli anni scorsi, infatti, si trovano ottimi prodotti di ottime marche che, in certi casi, vanno in offerta e diventano molto meno costosi. In queste rare, ma fortunate, occasioni c’è poco da stare a pensare: bisogna cogliere al volo l’occasione e accettare il compromesso di portarsi a casa un modello di alta qualità visiva, ma un po’ più indietro sulle funzioni accessorie. Il tutto ad un prezzo finalmente accettabile, con sconti che a volte arrivano al 50% o, addirittura, anche di più. Un esempio? In questo momento su Amazon c’è lo Smart TV OLED 4K Philips 55OLED754 praticamente a metà prezzo.

Philips 55OLED754: caratteristiche tecniche

Philips 55OLED754 è un modello del 2019, quindi non più giovanissimo, ma è ancora più che valido. Il pannello è un OLED da 55 pollici, con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Non è il massimo, lo sappiamo: i migliori TV di oggi hanno un refresh di 120 Hz.

Ma è anche vero che una frequenza di aggiornamento così alta serve solo per giocare e, per di più, per raggiungerla serve una console di ultima generazione come la Sony PlayStation 5 o la Xbox Series X di Microsoft. Per guardare film e serie TV, invece, anche un pannello a 120 Hz funzionerà comunque a 60 Hz.

Philips 55OLED754 è un modello Ambilight, quindi proietta dietro lo schermo (in questo caso su tre lati) una luce colorata che si adatta a ciò che si vede a schermo. Serve ad affaticare meno gli occhi e ad aumentare il coinvolgimento durante la visione.

Il processore per l’elaborazione degli algoritmi per migliorare l’immagine è il Philips P5 e lavora su colore, contrasto, dettaglio, micro dimming e compensazione del moto. HDR, HDR10+ Dolby Vision e HLG sono supportati, così come il Dolby Atmos, Dolby Digital e DTS-HD.

Raffinato, per una Smart TV, il comparto audio: 2 altoparlanti da 8W ciascuno per le frequenze medio-alte e un subwoofer da 24W per i bassi, per un totale di 40W. Praticamente il doppio delle TV standard e, in più, è un impianto 2.1 e non 2.0 stereo classico.

Buona anche la dotazione di porte, con 4 HDMI 2.0, 2 USB, WiFi. Per gestire la parte smart, con sistema operativo Philips SaphiOS, c’è invece un chip di MediaTek.

Philips 55OLED754: l’offerta Amazon

Adesso veniamo alla parte dolorosa, ma non troppo vista l’offerta Amazon: quando costa la Smart TV Philips 55OLED754 da 55 pollici 4K OLED? Il prezzo di listino, quando è stato lanciato sul mercato, era di oltre 1.700 euro. Adesso, però, questo Smart TV OLED 4K di Philips costa 883 euro.