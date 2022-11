Philips, il prezzo della scopa elettrica cala vertiginosamente: sconto esagerato

La tecnologia ha fatto passi da gigante in tantissimi ambiti differenti: basti pensare al cambio epocale avvenuto nella telefonia con il passaggio dai cellulari agli smartphone. Un cambio altrettanto epocale è avvenuto anche in un altro settore: quello delle scope elettriche. In pochissimo tempo si è passati da aspirapolveri a traino, a scope elettriche maneggevoli e con tecnologie talmente avanzate che pulire il pavimento è diventato quasi piacevole. Tra queste scope elettriche super tech troviamo anche la Philips 8000, aspirapolvere con tecnologia ciclonica tra le più avanzate disponibili sul mercato.

Si tratta di una scopa elettrica top di gamma con un motore digitale PowerBlade facilmente controllabile tramite il display intelligente presente sulla console dei comandi, con un’autonomia tra le più elevate disponibili sul mercato (anche quando si imposta la modalità Turbo) e con tantissimi accessori interscambiabili tra di loro e che permettono di raccogliere facilmente anche i peli degli animali. A tutto questo bisogna aggiungere la super offerta che troviamo oggi su Amazon: la scopa elettrica Philips è disponibile con uno sconto del 40% che fa risparmiare quasi 250€. Per il dispositivo si tratta del minimo storico e del migliore prezzo web, e c’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero. Una vera super offerta da non farsi scappare: in vista del Natale può essere anche un’ottima idea regalo.

Scopa elettrica Philips 8000: le caratteristiche e le funzionalità

Una scopa elettrica hi-tech con pochi eguali sul mercato e che non ha paura di essere confrontata con altri modelli più blasonati. L’aspirapolvere Philips 8000 offre tecnologie e funzionalità avanzatissime che permettono di pulire l’abitazione in pochissimo tempo e di raccogliere qualsiasi tipologia di polvere o sporco. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche.

Uno dei punti forti della scopa elettrica Philips 8000 è la spazzola di aspirazione a 360 gradi che premette di catturare fino al 99,7% di polvere e sporco. Basta una sola passata sul pavimento per essere praticamente sicuri di aver raccolto tutto lo sporco presente. Inoltre, grazie alla presenza di luci LED sulla spazzola si riesce a vedere anche la polvere non visibile a occhio nudo. Una soluzione pratica e molto utile.

Alla spazzola super tech si aggiunge la tecnologia PowerCyclone 10: non c’è bisogno di nessun sacco per raccogliere la sporcizia e tutto si accumula nel filtro che può essere facilmente rimosso, svuotato e lavato. Le modalità di utilizzo sono tre: Eco, Normale e Turbo. Si può passare da una modalità all’altra senza troppi problemi tramite il display intelligente presente nella console di comando. In base alla modalità scelta, varia l’autonomia della scopa elettrica: si va da un massimo di 60 minuti per la modalità Eco fino a un massimo di 25 minuti per quella Turbo. Si tratta di una delle autonomie maggiori per una scopa elettrica e ti permette di pulire un’abitazione di 125 metri con una sola ricarica.

Il sistema di filtraggio triplo cattura il 99,9% di microparticelle di polvere anche solo di 0,5 micron. Questo permette al motore di ricevere solamente aria pulita e di garantire un flusso di potenza continuo. Nella scatola sono presenti anche diversi accessori. Oltre alla spazzola a 360 gradi, troviamo un aspirabriciole e una spazzola Mini Turbo ideale per raccogliere i peli degli animali. La bocchetta a lancia extra lunga, invece, permette di arrivare anche nelle zone più difficili da raggiungere.

Scopa elettrica Philips 8000 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per l’aspirapolvere Philips 8000: da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 40% che fa risparmiare 240€ sul prezzo di listino. Ci troviamo di fronte al minimo storico sulla piattaforma di e-commerce (più basso anche del Prime Day) e a uno dei migliori prezzi di tutto il web. Amazon offre anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero: 5 rate da 72€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Come per tutti gli acquisti effettuati in questo mese, il periodo di reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2023. Quindi si ha tutto il tempo per testarla efficacemente.

