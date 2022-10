Philips Airfryer XL, lo sconto è super: imperdibile a questo prezzo

In pochissimo tempo, sono diventate uno degli elettrodomestici preferiti dagli aspiranti cuochi italiani. Le friggitrici ad aria permettono infatti di realizzare buonissimi manicaretti – non solo fritti – in maniera sana e con il minimo sforzo.

La Philips Airfryer XL, oggi in offerta su Amazon al prezzo più basso mai toccato sulla piattaforma di commercio elettronico, diventerà ben presto il vostro aiuto-cuoco preferito. L’ampio cestello permette di cuocere pietanze per tutta la famiglia utilizzando appena il 10% di olio rispetto alle friggitrici normali. In questo modo sarete in grado di cucinare i vostri manicaretti preferiti in maniera sana e con un bassissimo contenuto di grassi.

Philips Airfryer XL scheda tecnica: caratteristiche e funzioni

La friggitrice senza olio del produttore olandese è perfetta per preparare pietanze per tutta la famiglia in pochissimo tempo. Grazie al cestello da 1,2 chilogrammi o il recipiente da 6,2 litri sarà infatti possibile cucinare cibo per cinque persone, potendo così preparare il pranzo o la cena in maniera facile e veloce. La Philips Airfryer XL mette infatti a disposizione sette programmi di cottura preimpostati, che possono essere scelti dal display tochscreen nella parte alta del dispositivo.

Scaricando sul proprio smartphone l’app NutriU, invece, sarà possibile consultare decine e decine di ricette sane e "su misura" per la friggitrice ad aria del produttore olandese. Seguendo le istruzioni passo dopo passo sarà semplice realizzare manicaretti per la vostra famiglia e i vostri amici.

L’esclusiva tecnologia di cottura, poi, permette di cucinare cibi croccanti fuori e teneri dentro con il minimo utilizzo di olio. La tecnologia Rapid Air fa circolare rapidamente l’aria calda all’interno del cestello, mentre l’esclusivo designa a "stella marina" permette di ottenere pietanze fragranti e sempre cotte alla perfezione.

E a fine cena nessun problema o preoccupazione: le parti rimovibili della friggitrice Airfryer XL possono essere lavate in lavastoviglie senza timore che il rivestimento antiaderente si rovini.

Friggitrice ad aria al minimo storico su Amazon: sconto e offerta

Acquistare oggi la friggitrice senza olio del produttore olandese è più conveniente che mai. Grazie all’offerta top di Amazon potrete infatti risparmiare oltre 100 euro sul listino. Merito dello sconto del 46% garantito dal colosso del commercio elettronico, che fa crollare il prezzo al minimo storico di 129,00 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare la friggitrice senza olio a rate a tasso zero. Sarà sufficiente scegliere il pagamento rateale prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi seguire il normale processo di acquisto. In questo modo, la Philips Airfryer XL costa 28,20 euro al mese per cinque mesi.

