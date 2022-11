Philips Airfryer XL, la friggitrice smart costa pochissimo: prezzo incredibile

Capire il perché del successo per alcuni versi improvviso delle friggitrici è tutt’altro che difficile. Questi piccoli elettrodomestici danno la possibilità di cucinare piatti di ogni tipo – dalla carne alle verdure e agli ortaggi, passando per pesce – in pochi minuti e con il minimo della fatica.

La Philips Airfryer XL Essential, ad esempio, permette di preparare pietanze per familiari e ospiti in un batter d’occhio. Grazie all’esclusiva tecnologia di cottura permette di realizzare pietanze croccanti e fragranti. Lo sconto garantito da Amazon fa crollare il prezzo a uno dei livelli più bassi del web: comprando oggi la friggitrice smart del produttore olandese si risparmierà poco meno di 100 euro. Insomma, una promozione da non farsi scappare.

Philips Airfryer XL Essential, friggitrice ad aria con cestello 6,2 litri, tecnologia Rapid Air e schermo touch

Philips Airfryer XL Essential: come funziona

Per tutta la famiglia. Grazie al cestello da 6,2 litri, la Philips Airfryer XL Essential permette di preparare pietanze fino a 5 persone. Che si tratti di alette di pollo o altri tagli di carne, pesce, patatine o verdure varie poco importa: basta mettere gli ingredienti nel cestello, aggiungere un filo d’olio e scegliere il programma di cottura desiderato. Nel giro di qualche minuto il manicaretto che volevate preparare sarà pronto per essere consumato.

L’esclusiva tecnologia Rapid Air permette poi di realizzare cibi perfettamente croccanti fuori e soffici e teneri nel mezzo. Questa tecnologia permette infatti di far crescere velocemente la temperatura nel cestello e far circolare l’aria calda in maniera uniforme. E se proprio non si sa cosa cucinare (o come cucinare una pietanza che si vorrebbe realizzare) nessuna paura: l’app per smartphone NutriU ha al suo interno centinaia di ricette e vi aiuterà a realizzarle con precise istruzioni passo dopo passo.

Quando si finirà di cucinare poi, sarà sufficiente attendere che il cestello si raffreddi, estrarlo dalla friggitrice e metterlo nella lavastoviglie. Il rivestimento antiaderente può essere infatti lavato senza problemi nella lavastoviglie, per poi riutilizzarlo al termine del ciclo di lavaggio.

Friggitrice ad aria Philips costa pochissimo: sconto e prezzo

Comprando oggi la friggitrice senza olio Philips Airfryer XL Essential sarà possibile risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino. Merito dello sconto del 39% garantito dal colosso del commercio elettronico: in questo modo, anziché pagarla 239,99 euro la si pagherà appena 146,99 euro, uno dei prezzi più bassi di sempre sull’elettrodomestico del produttore olandese.

