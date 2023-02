Philips AirFryer XXL, prezzo stracciato per la friggitrice ad aria: offerta imperdibile

Comode e facili a utilizzare, le friggitrici ad aria sono rapidamente diventate tra gli elettrodomestici più utilizzati in cucina. Permettono di friggere senza olio e cucinare pietanze di ogni tipo in pochissimi minuti.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

La Philips AirFryer XXL Premium unisce funzionalità avanzate a un cestello capace di contenere cibo e ingredienti per un’intera famiglia. La friggitrice del produttore olandese permette così di preparare le tue pietanze preferite in poco tempo e in maniera estremamente semplice: preparare primi, secondi, dolci e lievitati vari non sarà mai stato così semplice. E grazie allo sconto top il prezzo è al minimo storico.

Philips AirFryer XXL Premium, capienza 7,3 litri

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Philips AirFryer XXL caratteristiche tecniche

L’esclusiva tecnologia RapidAir è il vero asso nella manica della Philips AirFryer XXL Premium. La circolazione dell’aria calda all’interno del cestello da 7,3 litri consente di raggiungere velocemente la temperatura prescelta e assicura una cottura omogenea e salutare. Le pietanze così preparate sono caratterizzate da una doratura esterna croccante mentre l’interno sarà morbido e fragrante.

Nel caso in cui siate a corto di ispirazione, nessun problema. L’app NutriU di Philips mette a disposizione decine e decine di ricette da preparare con la vostra friggitrice ad aria. Scegliete quella che più vi interessa, seguite le istruzioni passo-passo e attendete che il programma di cottura termini. A questo punto non vi resterà altro che gustare il vostro manicaretto.

Finito di cucinare e mangiare, nessuna paura: la AirFryer XXL può essere pulita in maniera facile e veloce. Le parti rimovibili come il cestello, infatti, possono essere lavate senza problemi in lavastoviglie (una volta che si saranno raffreddate, ovviamente).

Philips, la friggitrice ad aria a rate senza interessi: offerta, rate e prezzo finale

Come accennato, la friggitrice ad aria di Philips può essere acquistata al prezzo più basso di sempre su Amazon. Lo sconto del 38% permette di risparmiare oltre 100 euro sul prezzo di listino: la AirFryer XXL costa 191,69 euro anziché 309,99 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account possono scegliere di pagare in 5 rate a interessi zero e senza spese di istruttoria. Scegliendo questa modalità di pagamento, la friggitrice ad aria del produttore olandese costa 38,34 euro al mese per cinque mesi.

Philips AirFryer XXL Premium, capienza 7,3 litri