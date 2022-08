Philips Essential Airfryer, friggitrice ad aria smart super conveniente: sconto imperdibile

Non è sempre vero che le friggitrici ad aria debbano avere comandi e programmi difficili da capire o da utilizzare. Basta fare qualche ricerca in giro per trovare delle friggitrici senza olio che possano essere utilizzate da tutti in maniera semplice e immediata.

La Philips Essential Airfryer, disponibile oggi al minimo storico su Amazon, è la sintesi perfetta tra funzionalità e convenienza. La friggitrice ad aria del produttore olandese non solo è intuitiva e facile da utilizzare grazie ai suoi comandi analogici, ma è anche caratterizzata da un prezzo di listino decisamente interessante. Per acquistarlo spedito direttamente da Amazon basta cliccare su questo link.

Philips Essential Airfryer scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La Philips Essential Airfryer in offerta su Amazon è quella con i comandi analogici: per scegliere modalità di cottura e temperatura si dovranno semplicemente ruotare le due manopole e premere poi sul pulsante per l’avvio della cottura e il gioco è fatto. Un sistema estremamente semplice e intuitivo, insomma, che permetterà a chiunque di preparare pietanze fritte senza l’utilizzo di olio.

Alla facilità d’utilizzo, la friggitrice ad aria del produttore olandese unisce un innovativo sistema di cottura che consente di cucinare cibi con una fragrante crosticina esterna ed estremamente morbidi all’interno. Merito della tecnologia Rapid Air che, grazie all’esclusivo design a "stella marina", distribuisce uniformemente il calore all’interno del cestello da 4,1 litri e assicura una cottura uniforme e veloce.

La friggitrice senza olio di Philips è inoltre dotata di un ricettario digitale grazie al quale trovare centinaia e centinaia di gustosissime ricette sane e leggere (grazie alla Essential AirFryer sarà infatti possibile fare fritti con il 90% in meno di grassi). Basterà scaricare sul proprio smartphone l’app NutriU e sfogliare il ricchissimo database per trovare una ricetta che fa sicuramente al proprio caso. Inoltre, con il passare dei giorni, l’app inizierà a "scoprire" i nostri gusti e preferenze e suggerirci ricette più in linea con i propri gusti.

E una volta terminata la cottura, nessun timore. Il cestello rimovibile potrà essere facilmente lavato in lavastoviglie senza timore di rovinarlo. In questo modo non ci si dovrà preoccupare di perder tempo una volta terminata il pranzo o la cena con i propri amici o familiari.

Philips Essential Airfryer al minimo storico su Amazon: sconto e prezzo

La friggitrice ad aria del produttore olandese può essere acquistata oggi su Amazon a un prezzo decisamente interessante. Grazie alla promozione del colosso del commercio elettronico, la Philips Essential Airfryer costa poco più della metà. La versione analogica venduta e spedita da Amazon è disponibile con uno sconto del 43% sul listino, con il prezzo che scende a 76,99 euro. Il risparmio finale è di ben 70 euro.

Philips Essential Airfryer, friggitrice ad aria da 4,1 litri con ricettario digitale e tecnologia RapidAir