Philips Essential Airfryer, sconto imperdibile: il prezzo è in picchiata

Non è sempre vero che le friggitrici ad aria debbano avere comandi e programmi difficili da capire o da utilizzare. Basta fare qualche ricerca in giro per trovare delle friggitrici senza olio che possano essere utilizzate da tutti in maniera semplice e immediata.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Una di queste è la Philips Essential Airfryer, una friggitrice ad aria dalle caratteristiche interessanti e dal prezzo di listino decisamente conveniente. La friggitrice ad aria del produttore olandese è dotata di comandi digitali, che permettono di scegliere modalità di cottura e temperatura in maniera intuitiva e veloce. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon è più conveniente che mai: il prezzo non è mai stato così basso.

Friggitrice ad aria Philips Essential Airfryer

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Philips Essential Airfryer scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La friggitrice ad aria senza olio del produttore olandese offre una soluzione semplice e intuitiva per cucinare cibi in maniera sana e veloce. Merito della tecnologia Rapid Air, che distribuisce uniformemente il calore all’interno del cestello da 4,1 litri, assicurando una cottura uniforme e veloce.

Il tutto con un sistema semplice e intuitivo per selezionare il programma di cottura preferito. Dal display touch nella parte frontale è possibile scegliere uno dei sette programmi di cottura preimpostati (per patatine surgelate o fresche, snack surgelati in genere, carne o pesce) oppure selezionare temperatura e durata della cottura dai comandi manuali.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

E nel caso in cui si è a corto di idee, nessun problema. Grazie al ricettario digitale è possibile preparare piatti sani e leggere utilizzando il 90% in meno di grassi. L’app NutriU consente di trovare centinaia di gustose ricette e, con il passare dei giorni, inizierà a "scoprire" i gusti e le preferenze degli utenti, consigliando ricette più in linea con i propri gusti.

Una volta terminata la cottura, il cestello rimovibile può essere facilmente lavato in lavastoviglie senza timore di danneggiarlo. In questo modo non ci si dovrà preoccupare di perder tempo una volta terminata il pranzo o la cena con i propri amici o familiari.

Philips Essential Airfryer in offerta su Amazon: sconto e prezzo finale

La Philips Essential Airfryer può essere acquistata su Amazon con uno sconto del 37% sul listino, con il prezzo che scende a 109,99 euro. Il risparmio finale è davvero considervole, soprattutto per un dispositivo che costa relativamente poco. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove effettuate l’ordine). Per fare il reso si hanno a disposizione i soliti trenta giorni di tempo.

Friggitrice ad aria Philips Essential Airfryer

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram